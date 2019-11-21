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Сын Елизаветы II сложил полномочия после секс-скандала: все детали

STYLERПерсоны    21.11.2019 - 18:27
Сын Елизаветы II сложил полномочия после секс-скандала: все детали
Королева Елизавета II (фото: The Royal Family)

Елизавета II приняла отставку своего сына

Королева Великобритании Елизавета II "уволила" своего среднего сына Эндрю. Герцогу Йоркскому отныне не нужно будет появляться на официальных мероприятиях и участвовать в благотворительных фондах королевской семьи. Об этом сообщают западные СМИ.

Причиной отстранения королевского сына является его дружба с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Последний был обвинен в педофилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию и арестован в июле 2019 года. Эпштейн покончил с собой в тюремной камере через месяц после задержания. Основной версией следствия является самоубийство.

Букингемский дворец провел экстренное совещание, в результате которого было решено отстранить Эндрю, чтобы уберечь репутацию королевской семьи. При этом герцог Йоркский сам обратился к королеве с просьбой освободить его от обязанностей.

Сын Елизаветы II сложил полномочия после секс-скандала: все детали

Королева Елизавета II и принц Эндрю (фото: The Royal Family)

"Это был крайне тяжелый момент для них обоих (Елизаветы и Эндрю). Его репутация разбилась вдребезги. Вряд ли он сможет когда-нибудь вернуться к исполнению королевских обязанностей", - пишет издание The Sun.

Эндрю говорит, что сожалеет о своей дружбе с Эпштейном и надеется, что репутация семьи будет восстановлена. Стоит отметить, что герцог Йоркский был замечен вместе с Эпштейном уже после того, как тому объявили о подозрении.

Принц Эндрю больше не будет получать зарплату, которая по грантам выплачивается королевской семье от британского правительства.

Сын Елизаветы II сложил полномочия после секс-скандала: все детали

Принц Эндрю и Джеффри Эпштейн (фото: NEWS SYNDICATION)

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