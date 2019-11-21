ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Син Єлизавети II склав повноваження після секс-скандалу: усі деталі

STYLERПерсони    21.11.2019 - 18:27
Син Єлизавети II склав повноваження після секс-скандалу: усі деталі
Королева Єлизавета II (фото: The Royal Family)

Єлизавета II прийняла відставку свого сина

Королева Великобританії Єлизавета II "звільнила" свого середнього сина Ендрю. Герцогу Йоркському відтепер не потрібно буде з'являтися на офіційних заходах та брати участь у благодійних фондах королівської сім'ї. Про це повідомляють західні ЗМІ.

Причиною відсторонення королівського сина є його дружба з американським фінансистом Джеффрі Епштейном. Останній був звинувачений у педофілії та втягненні неповнолітніх у проституцію і заарештований в липні 2019 року. Епштейн покінчив з собою в тюремній камері через місяць після затримання. Основною версією слідства є самогубство.

Букінгемський палац провів екстрену нараду, в результаті якої було вирішено усунути Ендрю, щоб вберегти репутацію королівської сім'ї. При цьому герцог Йоркський сам звернувся до королеви з проханням звільнити його від обов'язків.

Син Єлизавети II склав повноваження після секс-скандалу: усі деталі

Королева Єлизавета II і принц Ендрю (фото: The Royal Family)

"Це був дуже важкий момент для них обох (Єлизавети і Ендрю). Його репутація розбилася вщент. Навряд чи він зможе коли-небудь повернутися до виконання королівських обов'язків", - пише видання The Sun.

Ендрю каже, що шкодує про свою дружбу з Епштейном і сподівається, що репутація сім'ї буде відновлена. Варто відзначити, що герцог Йоркський був помічений разом з Епштейном вже після того, як тому оголосили про підозру.

Принц Ендрю більше не буде отримувати зарплату, яка за грантами виплачується королівській сім'ї від британського уряду.

Син Єлизавети II склав повноваження після секс-скандалу: усі деталі

Принц Ендрю і Джеффрі Епштейн (фото: NEWS SYNDICATION)

Королевська лють: названі помилки, які не прощає Єлизавета II Меган Маркл отримала категоричну відмову королеви: чим не догодила невістка
Новини України Єлизавета IIкоролева
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся