Син Єлизавети II склав повноваження після секс-скандалу: усі деталі

Королева Єлизавета II (фото: The Royal Family)

Єлизавета II прийняла відставку свого сина

Королева Великобританії Єлизавета II "звільнила" свого середнього сина Ендрю. Герцогу Йоркському відтепер не потрібно буде з'являтися на офіційних заходах та брати участь у благодійних фондах королівської сім'ї. Про це повідомляють західні ЗМІ.

Причиною відсторонення королівського сина є його дружба з американським фінансистом Джеффрі Епштейном. Останній був звинувачений у педофілії та втягненні неповнолітніх у проституцію і заарештований в липні 2019 року. Епштейн покінчив з собою в тюремній камері через місяць після затримання. Основною версією слідства є самогубство.

Букінгемський палац провів екстрену нараду, в результаті якої було вирішено усунути Ендрю, щоб вберегти репутацію королівської сім'ї. При цьому герцог Йоркський сам звернувся до королеви з проханням звільнити його від обов'язків.

Королева Єлизавета II і принц Ендрю (фото: The Royal Family)

"Це був дуже важкий момент для них обох (Єлизавети і Ендрю). Його репутація розбилася вщент. Навряд чи він зможе коли-небудь повернутися до виконання королівських обов'язків", - пише видання The Sun.

Ендрю каже, що шкодує про свою дружбу з Епштейном і сподівається, що репутація сім'ї буде відновлена. Варто відзначити, що герцог Йоркський був помічений разом з Епштейном вже після того, як тому оголосили про підозру.

Принц Ендрю більше не буде отримувати зарплату, яка за грантами виплачується королівській сім'ї від британського уряду.

Принц Ендрю і Джеффрі Епштейн (фото: NEWS SYNDICATION)