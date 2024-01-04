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Вогонь, що спопеляє ворога: дивіться потужні кадри роботи артилеристів на Донеччині

Як працює артилерія (фото: facebook.com/45oabr)
Автор: Поліна Іваненко

Військові з 45-ої окремої артилерійської бригади Збройних Сил України показали, як нищать ворога на Донеччині. Захисники нашої країни почали рік з потужної роботи по окупантах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Facebook-сторінки Сухопутних військ ЗС України.

Шведський "Арчер" відпрацьовує на Донеччині

На фото з роботою артилеристів можна побачити, як військові використовують самохідні артустановки "Арчер". Світлини було зроблено вже у січні цього року, в Донецькій області.

Артилеристи на Донеччині (фото: facebook.com/45oabr)

Також військові розповіли про переваги "Арчерів". Установки допомагають ефектино нищити ворогів.

"Новітні шведські артилерійські системи "Арчер" здатні швидко та точно відпрацьовувати по цілях", - пояснили у Сухопутних силах.

Артирелисти - більше потужних фото

"Арчер" та українські артилеристи (фото: facebook.com/45oabr)

Як реагує мережа

Під дописом українці дякують військовим за захист. Також вони залишають такі коментарі:

  • "Доземний уклін кожному з вас, дорогі наші захисники, за мужність, витримку, сміливість, рішучість, героїзм, вірність Україні!"
  • "Героям Слава! Дякую!"
  • "Дякуємо за Україну!".
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