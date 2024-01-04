Испепеляющее врага сияние: смотрите мощные кадры работы артиллеристов в Донецкой области

Военные из 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины показали, как уничтожают врага в Донецкой области. Защитники нашей страны начали год с мощной работы по оккупантам.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост с Facebook-страницы Сухопутных войск ВС Украины.
На фото с работой артиллеристов можно увидеть, как военные используют самоходные артустановки "Арчер". Фотографии были сделаны уже в январе текущего года, в Донецкой области.
Артиллеристы в Донецкой области (фото: facebook.com/45oabr)
Также военные рассказали о преимуществах "Арчеров". Установки помогают эффективно уничтожать врагов.
"Новейшие шведские артиллерийские системы "Арчер" способны быстро и точно отрабатывать по целям", - объяснили в Сухопутных силах.
Под постом украинцы благодарят военных за защиту. Также они оставляют следующие комментарии:
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