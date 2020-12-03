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Не связано с ним напрямую: Комаровский назвал главную опасность COVID-19

Четверг 03 декабря 2020 09:34
Не связано с ним напрямую: Комаровский назвал главную опасность COVID-19
Доктор Комаровский рассказал о COVID-19 (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что представляет наибольшую опасность в пандемию коронавируса. По словам заслуженного украинского педиатра, это не сам COVID-19, а паника от него. Врач считает, что инфекция сама по себе преодолима большинством людей, но многие специально создают панику и тревогу.

Такие мысли доктор Комаровский озвучил в своей программе на YouTube-канале. Доктор отмечает, что люди в панике бегут в аптеки и покупают там все без разбору, лишь бы не заболеть коронавирусом. Но так делать нельзя.

"А сколько уже случаев развития депрессий, панических атак у людей после просмотра телевизора. Вот так вот опосредованно коронавирус погубит здоровье. То есть это и не будет напрямую связано с ним", - пояснил он.

Заслуженный украинский врач отметил, что во время пандемии важно не принимать все препараты подряд, а проветривать помещение, соблюдать дистанцию и обязательно носить маску.

Важно помнить, что прием некоторых препаратов, в частности антибиотиков, без назначения врача при коронавирусе может ухудшить состояние и привести даже к летальному исходу.

Как мы писали ранее, доктор Комаровский изменил свое мнение о таком защитном средстве от коронавируса, как маски. Педиатр объяснил, почему маски в общественных местах носить нужно всем.

Ранее доктор Комаровский рассказал про самый надежный способ профилактики коронавируса.

Также врач-инфекционист объяснил, почему тотальный карантин в Украине неизбежен.

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Новости Украины Жизнь Доктор Комаровский

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