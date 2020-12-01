Врач-инфекционист объяснил, почему тотальный карантин в Украине неизбежен

Карантин в Украине (фото: РБК-Украина)

Украинский врач объяснил, почему нашей стране не избежать введения локдауна

Украинский врач-инфекционист Владимир Курпита заявил, что введение тотального карантина в стране неизбежно. Он привел опыт других стран Европы, которые пошли на такие меры для сдерживания роста заболеваемости COVID-19.

Такое мнение Курпита выразил в эфире канала "Украина 24".

По его словам, если ситуация в большинстве крупных городов с медицинской помощью тяжелым пациентам с коронавирусом контролируема, то в райцентрах и маленьких городах все обстоит хуже.

"Большинство областных центров действительно наладили систему подачи кислорода для пациентов, но если мы говорим о райцентрах или небольших городах, то там проблема остается актуальной. Поэтому говорить о 20 тысяч или о 30 тысячах (критичная цифра для введения локдауна. - Ред.), наверное, рано, либо у Минздрава есть настолько детальная информация, которой нет у других специалистов", - говорит Курпита.

Медик также добавил, что министр здравоохранения с заместителями были на выезде в регионах для "проверки готовности". Они пришли к не очень утешительным выводам.

"Я бы не был очень оптимистичным в отношении невведения тотального локдауна. Опыт всех стран Европы говорит, что когда-то Украина должна прийти к этому периоду", - подчеркнул он.

Министр здравоохранения Максим Степанов, в свою очередь сказал, что Украине необходим трехнедельный локдаун. Это поможет сбалансировать рост заболеваемости до февраля.

В то же время у Зеленского заявили, что вероятность локдауна рассматривается, но конкретной даты пока нет.