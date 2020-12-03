Не пов'язане з ним безпосередньо: Комаровський назвав головну небезпеку COVID-19

Доктор Комаровський розповів про COVID-19 (фото: РБК-Україна)

Доктор Євген Комаровський розказав, що представляє найбільшу небезпеку в пандемію коронавірусу. За словами заслуженого українського педіатра, це не сам COVID-19, а паніка від нього. Лікар вважає, що інфекцію без питань подолають більшість людей, але багато хто спеціально створюють паніку і тривогу.

Такі думки доктор Комаровський озвучив у своїй програмі на YouTube-каналі. Лікар зазначає, що люди в паніці біжать в аптеку і купують там все без розбору, аби не захворіти на коронавірус. Але так робити не можна.

"А скільки вже випадків розвитку депресій, панічних атак у людей після перегляду телевізора. Ось так ось опосередковано коронавірус погубить здоров'я. Тобто це не буде безпосередньо пов'язано з ним", - пояснив він.

Заслужений український відмітив, що під час пандемії важливо не приймати всі препарати поспіль, а провітрювати приміщення, дотримуватися дистанції і обов'язково носити маску.

Важливо пам'ятати, що прийняття деяких препаратів, зокрема антибіотиків, без призначення лікаря при коронавірусі може погіршити стан і призвести навіть до летального результату.

Як ми писали раніше, доктор Комаровський змінив свою думку про такий захисний засіб від коронавірусу, як маски. Педіатр пояснив, чому маски в громадських місцях носити потрібно всім.

Раніше доктор Комаровський розповів про найнадійніший спосіб профілактики коронавірусу.

Також лікар-інфекціоніст пояснив, чому тотальний карантин в Україні неминучий.