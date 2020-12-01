Комаровский рассказал, как избежать тяжелой формы коронавируса

Евгений Комаровский (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Доктор Комаровский рассказал о профилактике коронавируса

Доктор Евгений Комаровский рассказал главное о профилактике коронавируса. По его словам, от COVID-19 лекарств нет, и поможет только вакцинация. Но есть шанс избежать перехода болезни в тяжелую форму.

Врач в своем блоге рассказал о том, как максимально защитить свой организм от осложнений.

"Все, что вы слышали о цинке, о витамине D, витамин С - это все не имеет никакого отношения к вероятности заболеть", - говорит Комаровский.

Уменьшить шанс заболеть нет. Но переход в тяжелую форму коронавируса (случается в 5-15% случаев), согласно последним исследованиям, зависит от дефицита названных выше витаминов и микроэлементов.

"Многие врачи, а также современные протоколы рекомендуют не допускать дефицита этих витаминов и микроэлементов в организме. Еще раз говорю, это пьется не для того, чтобы не заболеть, а чтобы болезнь не перешла в тяжелую форму", - добавил педиатр.

Кроме того, вероятность заболеть зависит от ряда факторов. Первый: с каким количеством вируса вы встретитесь, второй: в каком состоянии будет ваш организм в момент встречи с вирусом. Речь идет о состоянии слизистых оболочек - не стоит допускать их пересыхания.

Комаровский в очередной раз напомнил о важности влажности и температуры воздуха для противостояния вирусам.

"Если у вас в доме нет гигрометра и увлажнителя, то думайте сначала об этом, а уже потом о цинке и витамине D", - напомнил врач.

Отметим, что за последние сутки в Украине зафиксировали 12498 случаев коронавируса. Больше всего новых заболевших в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Киевской и Львовской областях.

Ранее украинский врач-инфекционист объяснил, почему введение тотального карантина в стране неизбежно.