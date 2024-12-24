Святвечір: що не можна робити за столом, щоб не накликати біду

Не їсти до першої зірки

Одна з найважливіших традицій Святвечора - дочекатися першої зірки на небі, перш ніж сідати за святковий стіл. Вона символізує Вифлеємську зірку, що сповістила про народження Христа. Тому до цього моменту будь-який прийом їжі вважається порушенням посту.

Вважається, що цей час має бути присвячений молитвам, спокою та очікуванню дива. Якщо знехтувати цією традицією, можна втратити благословення на весь наступний рік.

Не сваритися за столом

Святвечір - це час миру, коли ворожнеча та сварки є абсолютно недопустимими. З давніх часів вважалося, що будь-які конфлікти цього вечора можуть накликати біду не лише на сварливих, але й на всю родину.

За столом слід говорити лише про хороше, уникати гострих тем і не критикувати одне одного. Гармонія цього вечора впливатиме на те, як складеться наступний рік.

Не виходити з-за столу під час вечері

Згідно з народними прикметами, під час Святої вечері не можна вставати з-за столу або залишати кімнату, поки всі не завершать трапезу. Це пов’язано з віруванням, що, покидаючи стіл, можна "випустити" щастя або залучити в дім нещастя.

Усі члени родини повинні залишатися разом, символізуючи єдність та цілісність сім’ї. Цей звичай підкреслює важливість родинного затишку та спільності.

Не сідати за стіл у старому чи темному одязі

Святвечір вимагає особливої уваги до зовнішнього вигляду. Вважалося, що чорний, старий або брудний одяг може "притягти" біди й негаразди. Натомість новий, чистий і світлий одяг символізує початок нового життя, чистоту душі та благословення. Кожна деталь у цей вечір має значення, адже саме так родина запрошує у своє життя добро та процвітання.

Сумісна молитва - важлива частина Святвечора (фото: Freepik.com)

Не скупитися та допомагати нужденним

У цей день важливо не проявляти жадібності, особливо під час приготування святкової вечері. Вважається, що скупа людина може весь наступний рік прожити у злиднях. Також у Святвечір не можна відмовляти в гостинності або допомозі нужденним.

Не виконувати важкої роботи

Святвечір - це час для духовного зосередження та родинного спокою, тому важка фізична праця суворо заборонена. Вважається, що робота у цей день може "забрати" удачу та сили, які знадобляться протягом року.

Навіть хатні справи, як-от прання чи прибирання, краще завершити напередодні. Цього дня дозволяється лише готувати святкову вечерю, але без поспіху й нервів.

Не забувати про молитви та поминання предків

Святвечір має глибокий духовний сенс, тому цього дня важливо не лише готувати страви, але й приділяти час молитвам. Згадування померлих родичів - одна з головних традицій, яка символізує зв’язок поколінь.

У деяких сім’ях на стіл кладуть зайву тарілку, щоб "запросити" душі предків до спільної вечері. Ігнорування цього обряду може вважатися неповагою до рідних і порушенням гармонії в родині. Молитва ж додає святковій вечері особливого благословення та спокою.