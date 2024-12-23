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Святвечір: які з 12 традиційних страв найбільш калорійні

Понеділок 23 грудня 2024 18:00
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Святвечір: які з 12 традиційних страв найбільш калорійні Фото: Які зі страв на Святвечір найбільш калорійні (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Традиційний святковий стіл на Святвечір - це 12 пісних страв (зазвичай кутя, борщ, голубці, узвар тощо). Але чи всі вони однаково корисні для фігури?

РБК-Україна (проект Styler) за допомогою калькулятора калорійності продуктів харчування дізналося, які найпопулярніші серед українців пісні страви на столі у Святвечір мають найбільше калорій.

Калорійність найголовніших страв на Святий вечір

Страва Калорійність (на 100 г)
Кутя 239 ккал
Узвар 60 ккал
Вареники з капустою 180 ккал
Голубці з рисом і грибами 150 ккал
Смажена риба 220 ккал
Тушкована капуста 70 ккал
Мариновані гриби 25 ккал
Оселедець 160 ккал
Борщ пісний 50 ккал
Картопля печена 90 ккал
Салат з буряка та горіхів 140 ккал
Пампухи 300 ккал

Найбільш калорійні страви Святвечора

Пампухи - 300 ккал

Смажені в олії, ці маленькі булочки з начинками - абсолютний лідер за калорійністю. Їх краще споживати в помірній кількості.

Святвечір: які з 12 традиційних страв найбільш калорійні

Пампухи - дуже калорійна страва (фото: wikipedia.org)

Кутя - 239 ккал

Основа з пшениці, меду, маку та горіхів робить кутю ситною та солодкою, але й калорійною.

Святвечір: які з 12 традиційних страв найбільш калорійніКутя - доволі калорійна страва (фото: wikipedia.org)

Смажена риба - 220 ккал

Хоча риба є корисним джерелом білків, спосіб її приготування значно збільшує калорійність.

Вареники з капустою - 180 ккал

Незважаючи на пісну начинку, тісто додає значну частину калорій.

Оселедець - 160 ккал

Ця страва містить корисні жири, але має високу калорійність через маринад.

Найменш калорійні страви Святвечора

До низькокалорійних страв належать мариновані гриби (25 ккал), пісний борщ (50 ккал) та узвар (60 ккал).

Святвечір: які з 12 традиційних страв найбільш калорійні

Пісний борщ містить всього 50 калорій (фото: wikipedia.org)

Вони можуть стати гарним вибором для тих, хто прагне зменшити загальну кількість спожитих калорій.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Wikipedia, Таблиця калорійності продуктів.

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