Святвечір: які з 12 традиційних страв найбільш калорійні

Фото: Які зі страв на Святвечір найбільш калорійні (Getty Images)

Традиційний святковий стіл на Святвечір - це 12 пісних страв (зазвичай кутя, борщ, голубці, узвар тощо). Але чи всі вони однаково корисні для фігури?

РБК-Україна (проект Styler) за допомогою калькулятора калорійності продуктів харчування дізналося, які найпопулярніші серед українців пісні страви на столі у Святвечір мають найбільше калорій.

Калорійність найголовніших страв на Святий вечір Страва Калорійність (на 100 г) Кутя 239 ккал Узвар 60 ккал Вареники з капустою 180 ккал Голубці з рисом і грибами 150 ккал Смажена риба 220 ккал Тушкована капуста 70 ккал Мариновані гриби 25 ккал Оселедець 160 ккал Борщ пісний 50 ккал Картопля печена 90 ккал Салат з буряка та горіхів 140 ккал Пампухи 300 ккал Найбільш калорійні страви Святвечора Пампухи - 300 ккал Смажені в олії, ці маленькі булочки з начинками - абсолютний лідер за калорійністю. Їх краще споживати в помірній кількості. Пампухи - дуже калорійна страва (фото: wikipedia.org) Кутя - 239 ккал Основа з пшениці, меду, маку та горіхів робить кутю ситною та солодкою, але й калорійною. Кутя - доволі калорійна страва (фото: wikipedia.org) Смажена риба - 220 ккал Хоча риба є корисним джерелом білків, спосіб її приготування значно збільшує калорійність. Вареники з капустою - 180 ккал Незважаючи на пісну начинку, тісто додає значну частину калорій. Оселедець - 160 ккал Ця страва містить корисні жири, але має високу калорійність через маринад. Найменш калорійні страви Святвечора До низькокалорійних страв належать мариновані гриби (25 ккал), пісний борщ (50 ккал) та узвар (60 ккал). Пісний борщ містить всього 50 калорій (фото: wikipedia.org) Вони можуть стати гарним вибором для тих, хто прагне зменшити загальну кількість спожитих калорій.