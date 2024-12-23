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Святвечер: какие из 12 традиционных блюд наиболее калорийные

Понедельник 23 декабря 2024 18:00
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Святвечер: какие из 12 традиционных блюд наиболее калорийные Фото: Какие из блюд на Святвечер самые калорийные (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Традиционный праздничный стол на Святвечер - это 12 постных блюд (обычно кутья, борщ, голубцы, узвар и т.д.). Но все ли они одинаково полезны для фигуры?

РБК-Украина (проект Styler) с помощью калькулятора калорийности продуктов питания узнало, какие самые популярные среди украинцев постные блюда на столе в Святвечер имеют больше всего калорий.

Калорийность самых главных блюд на Святой вечер

Блюдо Калорийность (на 100 г)
Кутья 239 ккал
Узвар 60 ккал
Вареники с капустой 180 ккал
Голубцы с рисом и грибами 150 ккал
Жареная рыба 220 ккал
Тушеная капуста 70 ккал
Маринованные грибы 25 ккал
Сельдь 160 ккал
Борщ постный 50 ккал
Картофель печеный 90 ккал
Салат из свеклы и орехов 140 ккал
Пампухи 300 ккал

Самые калорийные блюда Святого вечера

Пампушки - 300 ккал

Жареные в масле, эти маленькие булочки с начинками - абсолютный лидер по калорийности. Их лучше потреблять в умеренном количестве.

Святвечер: какие из 12 традиционных блюд наиболее калорийные

Пампушки - очень калорийное блюдо (фото: wikipedia.org)

Кутья - 239 ккал

Основа из пшеницы, меда, мака и орехов делает кутью сытной и сладкой, но и калорийной.

Святвечер: какие из 12 традиционных блюд наиболее калорийныеКутья - довольно калорийное блюдо (фото: wikipedia.org)

Жареная рыба - 220 ккал

Хотя рыба является полезным источником белков, способ ее приготовления значительно увеличивает калорийность.

Вареники с капустой - 180 ккал

Несмотря на постную начинку, тесто добавляет значительную часть калорий.

Сельдь - 160 ккал

Это блюдо содержит полезные жиры, но имеет высокую калорийность из-за маринада.

Наименее калорийные блюда Святвечера

К низкокалорийным блюдам относятся маринованные грибы (25 ккал), постный борщ (50 ккал) и узвар (60 ккал).

Святвечер: какие из 12 традиционных блюд наиболее калорийные

Постный борщ содержит всего 50 калорий (фото: wikipedia.org)

Они могут стать хорошим выбором для тех, кто стремится уменьшить общее количество потребляемых калорий.

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При написании материала использовались следующие источники: Wikipedia, Таблица калорийности продуктов.

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