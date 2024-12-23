Святвечер: какие из 12 традиционных блюд наиболее калорийные

Традиционный праздничный стол на Святвечер - это 12 постных блюд (обычно кутья, борщ, голубцы, узвар и т.д.). Но все ли они одинаково полезны для фигуры?

РБК-Украина (проект Styler) с помощью калькулятора калорийности продуктов питания узнало, какие самые популярные среди украинцев постные блюда на столе в Святвечер имеют больше всего калорий.

Калорийность самых главных блюд на Святой вечер Блюдо Калорийность (на 100 г) Кутья 239 ккал Узвар 60 ккал Вареники с капустой 180 ккал Голубцы с рисом и грибами 150 ккал Жареная рыба 220 ккал Тушеная капуста 70 ккал Маринованные грибы 25 ккал Сельдь 160 ккал Борщ постный 50 ккал Картофель печеный 90 ккал Салат из свеклы и орехов 140 ккал Пампухи 300 ккал Самые калорийные блюда Святого вечера Пампушки - 300 ккал Жареные в масле, эти маленькие булочки с начинками - абсолютный лидер по калорийности. Их лучше потреблять в умеренном количестве. Пампушки - очень калорийное блюдо (фото: wikipedia.org) Кутья - 239 ккал Основа из пшеницы, меда, мака и орехов делает кутью сытной и сладкой, но и калорийной. Кутья - довольно калорийное блюдо (фото: wikipedia.org) Жареная рыба - 220 ккал Хотя рыба является полезным источником белков, способ ее приготовления значительно увеличивает калорийность. Вареники с капустой - 180 ккал Несмотря на постную начинку, тесто добавляет значительную часть калорий. Сельдь - 160 ккал Это блюдо содержит полезные жиры, но имеет высокую калорийность из-за маринада. Наименее калорийные блюда Святвечера К низкокалорийным блюдам относятся маринованные грибы (25 ккал), постный борщ (50 ккал) и узвар (60 ккал). Постный борщ содержит всего 50 калорий (фото: wikipedia.org) Они могут стать хорошим выбором для тех, кто стремится уменьшить общее количество потребляемых калорий.