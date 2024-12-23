Святвечер: какие из 12 традиционных блюд наиболее калорийные
Традиционный праздничный стол на Святвечер - это 12 постных блюд (обычно кутья, борщ, голубцы, узвар и т.д.). Но все ли они одинаково полезны для фигуры?
РБК-Украина (проект Styler) с помощью калькулятора калорийности продуктов питания узнало, какие самые популярные среди украинцев постные блюда на столе в Святвечер имеют больше всего калорий.
Калорийность самых главных блюд на Святой вечер
|Блюдо
|Калорийность (на 100 г)
|Кутья
|239 ккал
|Узвар
|60 ккал
|Вареники с капустой
|180 ккал
|Голубцы с рисом и грибами
|150 ккал
|Жареная рыба
|220 ккал
|Тушеная капуста
|70 ккал
|Маринованные грибы
|25 ккал
|Сельдь
|160 ккал
|Борщ постный
|50 ккал
|Картофель печеный
|90 ккал
|Салат из свеклы и орехов
|140 ккал
|Пампухи
|300 ккал
Самые калорийные блюда Святого вечера
Пампушки - 300 ккал
Жареные в масле, эти маленькие булочки с начинками - абсолютный лидер по калорийности. Их лучше потреблять в умеренном количестве.
Пампушки - очень калорийное блюдо (фото: wikipedia.org)
Кутья - 239 ккал
Основа из пшеницы, меда, мака и орехов делает кутью сытной и сладкой, но и калорийной.
Кутья - довольно калорийное блюдо (фото: wikipedia.org)
Жареная рыба - 220 ккал
Хотя рыба является полезным источником белков, способ ее приготовления значительно увеличивает калорийность.
Вареники с капустой - 180 ккал
Несмотря на постную начинку, тесто добавляет значительную часть калорий.
Сельдь - 160 ккал
Это блюдо содержит полезные жиры, но имеет высокую калорийность из-за маринада.
Наименее калорийные блюда Святвечера
К низкокалорийным блюдам относятся маринованные грибы (25 ккал), постный борщ (50 ккал) и узвар (60 ккал).
Постный борщ содержит всего 50 калорий (фото: wikipedia.org)
Они могут стать хорошим выбором для тех, кто стремится уменьшить общее количество потребляемых калорий.
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При написании материала использовались следующие источники: Wikipedia, Таблица калорийности продуктов.
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