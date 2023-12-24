Святвечір 24 грудня: як правильно відзначати і чого категорично не можна робити

Святвечір 24 грудня Україна вперше офіційно відзначатиме за новим календарем.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
На Святвечір уся родина має зібратися за святковим столом. Для трапези готують 12 пісних страв, головною із яких є кутя. У цей день потрібно дотримуватись строгого посту і завершити усі приготування до Різдва.
Святкову трапезу обов'язково розпочинають із молитви. Також слід запалити свічку. Першою за столом куштують кутю, а тоді протягом вечері треба скуштувати усі пісні страви. На при кінці трапези вже можна колядувати, а перед тим, як встати з-за столу, обов'язково треба помолитись.
У давнину після вечері діти носили кутю своїм хрещеним батькам, щоб привітати зі святом. А ті пригощали їх пампушками, бубликами, горіхами чи яблуками.
На свята домівку прикрашали різдвяним павуком - ромбами, сплетеними із соломи. Українським символом Різдва є дідух. Його робили з останнього або першого снопа під час жнив і тримали в коморі аж до Святвечора. Його вносили у хату почесно й ставили на покутті під іконами. Там він стояв тиждень, а тоді його спалювали у саду. Предки вірили, що з димом на небо повертаються душі померлих, які приходили на Святвечір у гості до родичів.
День ангела сьогодні святкують: Микола, Клавдія, Євгенія, Агафія.
"Всемогутній Боже, Отче наш небесний, дякуємо Тобі за невимовний дарунок благодаті, який Ти дав цілому людству в народженні Немовляти-Христа у Вифлиємі понад 2000 років тому. Його проголосив Твій ангел тієї святої ночі, котру нині ми пригадуємо.
Нехай незбагненна таємниця втілення Твого Єдинородженого Сина - Слова, що сталося Тiлом, - зігріє наші серця та душі і наповнить їх втіхою та палким бажанням, подібно до пастухів у полі, поспішати до Його вифлиємських ясел і служити Йому.
Допоможи нам у правді та дусі щирого каяття радіти в день Різдва нашого Спасителя, щоб ми в щирій та живій вірі могли приєднатися до пісні хвали ангелів, радості пастухів і подиву мудреців зі Сходу.
Нехай в цю святу ніч Христос знову народиться в наших душах, щоб правда, любов і викуплення, які Він приніс нам, від нині і повіки залишалися у нашому житті та наших серцях.
Дай, Господи, щоб ми, подібно до Діви Марії, все, що пов’язане з Немовлям Ісусом, зберігали це у своїх серцях і розважали над ним.
Тепер, коли Ти вчинив нас причетними до слави Твого Сина тут, на землі, даруй нам Твоєї благодаті розділити Його славу на небесах. Бо Він живе і царює з Тобою, Отче, і зі Святим Духом - нині і повіки вічні". Амінь.
Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.
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