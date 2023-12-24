Святвечір 24 грудня: як правильно відзначати і чого категорично не можна робити

Традиції свята

На Святвечір уся родина має зібратися за святковим столом. Для трапези готують 12 пісних страв, головною із яких є кутя. У цей день потрібно дотримуватись строгого посту і завершити усі приготування до Різдва.

Святкову трапезу обов'язково розпочинають із молитви. Також слід запалити свічку. Першою за столом куштують кутю, а тоді протягом вечері треба скуштувати усі пісні страви. На при кінці трапези вже можна колядувати, а перед тим, як встати з-за столу, обов'язково треба помолитись.

У давнину після вечері діти носили кутю своїм хрещеним батькам, щоб привітати зі святом. А ті пригощали їх пампушками, бубликами, горіхами чи яблуками.

На свята домівку прикрашали різдвяним павуком - ромбами, сплетеними із соломи. Українським символом Різдва є дідух. Його робили з останнього або першого снопа під час жнив і тримали в коморі аж до Святвечора. Його вносили у хату почесно й ставили на покутті під іконами. Там він стояв тиждень, а тоді його спалювали у саду. Предки вірили, що з димом на небо повертаються душі померлих, які приходили на Святвечір у гості до родичів.

Прикмети дня

ясний день - буде багатий урожай наступного року

завірюха - буде багато меду, відлига - поганий урожай огірків і проса

багато зірок на небі - кури добре нестимуться і вродить горох

місячна ніч - буде врожай на баштани

йде сніг - буде гарний врожай на яблука

якщо ввечері чисте й зоряне небо, то буде сухе й урожайне літо

Що не можна сьогодні робити

виконувати домашні справи та працювати. Приготування до свята треба завчасно завершити

сваритися, лихословити і проклинати

носити одяг темних кольорів, особливо чорного

відмовляти комусь у допомозі

їсти м'ясні страви

ворожити

День ангела сьогодні святкують: Микола, Клавдія, Євгенія, Агафія.

Головна молитва дня

"Всемогутній Боже, Отче наш небесний, дякуємо Тобі за невимовний дарунок благодаті, який Ти дав цілому людству в народженні Немовляти-Христа у Вифлиємі понад 2000 років тому. Його проголосив Твій ангел тієї святої ночі, котру нині ми пригадуємо.

Нехай незбагненна таємниця втілення Твого Єдинородженого Сина - Слова, що сталося Тiлом, - зігріє наші серця та душі і наповнить їх втіхою та палким бажанням, подібно до пастухів у полі, поспішати до Його вифлиємських ясел і служити Йому.

Допоможи нам у правді та дусі щирого каяття радіти в день Різдва нашого Спасителя, щоб ми в щирій та живій вірі могли приєднатися до пісні хвали ангелів, радості пастухів і подиву мудреців зі Сходу.

Нехай в цю святу ніч Христос знову народиться в наших душах, щоб правда, любов і викуплення, які Він приніс нам, від нині і повіки залишалися у нашому житті та наших серцях.

Дай, Господи, щоб ми, подібно до Діви Марії, все, що пов’язане з Немовлям Ісусом, зберігали це у своїх серцях і розважали над ним.

Тепер, коли Ти вчинив нас причетними до слави Твого Сина тут, на землі, даруй нам Твоєї благодаті розділити Його славу на небесах. Бо Він живе і царює з Тобою, Отче, і зі Святим Духом - нині і повіки вічні". Амінь.