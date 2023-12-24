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Святвечер 24 декабря: как правильно отмечать и чего категорически нельзя делать

Как отмечать Святвечер (фото: Instagram/pobutova_himiya)
Автор: Василина Копытко

Святвечер 24 декабря Украина впервые будет официально отмечать по новому календарю.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции праздника

На Святвечер вся семья должна собраться за праздничным столом. Для трапезы готовят 12 постных блюд, главным из которых является кутья. В этот день нужно соблюдать строгий пост и завершить все приготовления к Рождеству.

Праздничную трапезу обязательно начинают с молитвы. Также следует зажечь свечу. Первой за столом пробуют кутью, а затем в течение ужина надо отведать все постные блюда. В конце трапезы уже можно колядовать, а перед тем, как встать из-за стола, обязательно нужно помолиться.

В старину после ужина дети носили кутью своим крестным родителям, чтобы поздравить их с праздником. А те угощали их пончиками, баранками, орехами или яблоками.

На праздники дом украшали рождественским пауком - ромбами, сплетенными из соломы. Украинским символом Рождества является дидух. Его делали из последнего или первого снопа во время жатвы и держали в кладовке вплоть до Святвечора. Его вносили в дом почетно и ставили в углу под иконами. Там он стоял неделю, а потом его сжигали в саду. Предки верили, что с дымом на небо возвращаются души умерших, которые приходили на Святвечер в гости к родственникам.

 

Приметы дня

  • ясный день - будет богатый урожай в следующем году
  • вьюга - будет много меда, оттепель - плохой урожай огурцов и проса
  • много звезд на небе - куры будут хорошо нестись и хорошо уродится горох
  • лунная ночь - будет урожай бахчевых культур
  • идет снег - будет хороший урожай на яблоки
  • если вечером будет чистое и звездное небо, то будет сухое и урожайное лето

Что нельзя сегодня делать

  • выполнять домашние дела и работать. Приготовление к празднику нужно заранее завершить
  • ссориться, злословить и проклинать
  • носить одежду темного цвета, особенно черного
  • отказывать кому-то в помощи
  • есть мясные блюда
  • гадать

День ангела сегодня отмечают: Николай, Клавдия, Евгения, Агафья.

Главная молитва дня

"Всемогущий Боже, Отче наш небесный, благодарим Тебя за неизреченный дар благодати, который Ты дал целому человечеству в рождении Младенца-Христа в Вифлееме более 2000 лет назад. Его провозгласил Твой ангел той святой ночи, которую мы сейчас вспоминаем.

Пусть непостижимая тайна воплощения Твоего Единородного Сына - Слова, сделавшегося Телом, - согреет наши сердца и души и наполнит их утешением и страстным желанием, подобно пастухам в поле, спешить к Его вифлеемским яслям и служить Ему.

Помоги нам в истине и духе искреннего раскаяния радоваться в день Рождества нашего Спасителя, чтобы мы в искренней и живой вере могли присоединиться к песне хвалы ангелов, радости пастухов и удивления мудрецов с Востока.

Пусть в эту святую ночь Христос снова родится в наших душах, чтобы правда, любовь и искупление, которые Он принес нам, отныне и веки оставались в нашей жизни и наших сердцах.

Дай, Господи, чтобы мы, подобно Деве Марии, все, что связано с Младенцем Иисусом, хранили это в своих сердцах и развлекали над ним.

Теперь, когда Ты сделал нас причастными к славе Твоего Сына здесь, на земле, даруй нам Твоей благодати разделить Его славу на небесах. Ибо Он живет и царствует с Тобою, Отче, и со Святым Духом - ныне и во веки веков". Аминь.

 

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