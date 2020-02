День Святого Валентина: все традиции и история праздника

День Святого Валентина (Коллаж РБК-Украина)

День Святого Валентина ежегодно отмечается 14 февраля

День Святого Валентина отмечается во всем мире 14 февраля. В этот день принято дарить любимым подарки, очень часто это презенты в форме сердец. День 14 февpаля начали отмечать в Евpoпе c 18-го века, в CША - c 1777 г., в cтpанаx CНГ c начала 1990-x годов.

Отношение православной и католической церквей к этому празднику носит также неоднозначный характер. В 1969 г. празднование Дня св. Валентина было переведено католиками в разряд необязательных. В наше время католическая церковь отмечает в этот день память святых Кирилла и Мефодия, просветителей славян. В исламе к празднику относятся негативно.

История праздника

Существует несколько версий возникновения этого праздника. Согласно самой распространенной из них, празднование этого дня заменило собой древний римский праздник женского плодородия, приходившийся на середину февраля.

По другой версии, история праздника начинается в позднем средневековье, когда властный и жестокий римский император Клавдий II пришел к мысли, что одинокий мужчина, не обремененный женой и семьей, лучше будет сражаться на поле битвы во славу кесаря, и запретил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам - выходить замуж за любимых мужчин.

Святой Валентин (фото из открытых источников)

Однако римский священник Валентин тайно венчал влюбленные пары, за что и был приговорен к казни. Пока Валентин, которого впоследствии стали называть Святым Валентином, в заточении ждал смерти, он влюбился в слепую дочь тюремщика. Некоторые говорят, что после этого она исцелилась чудом, а некоторые, что Бог услышал молитвы Валентина. Валентин был казнен 14 февраля. На прощание он написал девушке признание в любви, подписавшись "От твоего Валентина".

Другая легенда гласит, что римский патриций Валентин, являвшийся тайным христианином, обративший в новую веру также и своих слуг, однажды проводил обряд венчания для двоих из них. По доносу или по стечению обстоятельств все трое были задержаны стражей. Валентин, как представитель высшего класса, мог избежать смерти, но не его слуги.

Тогда, желая ободрить обреченных единоверцев, Валентин пишет им письма в виде красных сердец, означающих христианскую любовь. Послания новобрачным должна была передать слепая девочка, но неожиданно в темницы пришел сам Валентин, который уговорил стражу отпустить его слуг взамен на его жизнь. Перед выходом на арену смерти, Валентин передал последнее письмо, освященное верой и добротой, слепой девочке, которая после этого прозрела и стала красавицей.

День святого Валентина в Украине не является официальным праздником и выходным днем. Но обычно в этот день влюбленные и те, кто еще не нашел свое счастье, празднуют его в романтичной обстановке.