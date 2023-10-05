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Святослав Вакарчук отримав почесне звання від Харківського університету: ким став співак

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Автор: Юлія Гаюк

Відомий український співак Святослав Вакарчук отримав почесне звання від Харківського національного університету імені Каразіна.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-допис артиста.

Яке звання отримав Вакарчук

Він розповідає, що ще на початку року отримав повідомлення від Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна про присвоєння Святославу почесного звання.

Його нагородили відзнакою "Почесний доктор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна". Варто зауважити, що це не науковий ступінь.

Святослав Вакарчук став почесним доктором ХНУ (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Крім Вакарчука, від початку повномасштабного вторгнення це звання отримали також американський історик Тімоті Снайдер та поет Сергій Жадан.

"Днями між поїздками по сходу країни заїхав у Харків, зустрівся зі студентами, професорами, викладачами, керівниками університету. Зараз ці зустрічі в місті мають свою атмосферу дружнього кола, ніби всі всіх сто років знають, і обов'язково у форматі "підземне укриття", - пише Святослав Вакарчук.

Він згадує, що в березні 2022 року також був у Харкові із Сергієм Жаданом.

Святослав Вакарчук і Сергій Жадан (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

"Наша зустріч тоді була після мого включення в прямий ефір CNN, просто на фоні одного з корпусів, біля якого за годину до того впала російська ракета", - пригадує співак.

Нагадаємо, що раніше Кирило Буданов вступив на аспірантуру в престижний ВНЗ України.

Читайте також, як буде проходити вступна кампанія 2024.

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Святослав Вакарчукхарков