Святослав Вакарчук получил почетное звание от Харьковского университета: кем стал певец

Известный украинский певец Святослав Вакарчук получил почетное звание Харьковского национального университета имени Каразина.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост артиста.
Он рассказывает, что еще в начале года получил сообщение от Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина о присвоении Святославу почетного звания.
Его наградили отличием "Почетный доктор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина". Следует заметить, что это не научная степень.
Святослав Вакарчук стал почетным доктором ХНУ (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Кроме Вакарчука, с начала полномасштабного вторжения это звание получили также американский историк Тимоти Снайдер и поэт Сергей Жадан.
"На днях между поездками по востоку страны заехал в Харьков, встретился со студентами, профессорами, преподавателями, руководителями университета. Сейчас эти встречи в городе имеют свою атмосферу дружественного круга, будто все всех сто лет знают, и обязательно в формате "подземное укрытие" , - пишет Святослав Вакарчук.
Он вспоминает, что в марте 2022 года также находился в Харькове с Сергеем Жаданом.
Святослав Вакарчук и Сергей Жадан (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
"Наша встреча тогда была после моего включения в прямой эфир CNN, прямо на фоне одного из корпусов, около которого за час до того упала российская ракета", - вспоминает певец.
Напомним, что ранее Кирилл Буданов поступил на аспирантуру в престижный вуз Украины.
Читайте также, как будет проходить вступительная кампания 2024 года.