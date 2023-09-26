Повернення ДПА та зміни в НМТ. Як буде проходити вступ у 2024 році

Вступна кампанія 2023 вже завершилася, проте розпочинається підготовка до вступу у 2024 році. Як і раніше, абітурієнти складатимуть Національний мультипредметний тест (НМТ), але його дещо змінять. Крім того, нововведення чекають і на школярів початкових класів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на брифінг Укрінформу .

Як зміниться складання НМТ

У 2024 році вступники знову складатимуть НМТ, а не ЗНО. Головною причиною на це є безпекова ситуація в Україні. У форматі ЗНО в один день учасники писали тестування лише з одного предмету, однак в умовах воєнного стану це може викликати труднощі та наражати педагогів й абітурієнтів на небезпеку.

Наступного року НМТ пройде у форматі 3+1, де три предмети є обов'язковими, а один - на вибір. До обов'язкових належать:

українська мова

історія України (від 16 століття до сьогодні)

математика

Серед предметів на вибір з'явиться окремо українська література, а також знову введуть географію. Поява більшої кількості предметів - це рух до європейської системи освіти для комплексного оцінювання знань випускників.

Оскільки все тестування учасники складають в один день, вони працюватимуть над завданнями з перервою. Схема така: дві години робота над тестом - перерва - знову дві години роботи.

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко зазначила, що перерва не буде тривалою. Лише для того, щоб діти змогли відволіктися, перепочити, вирішити особисті справи. Наразі точний час невідомий, але попередня тривалість перерви - до 20 хвилин.

Тобто загалом тестування триватиме чотири години з короткою перервою.

Як і раніше, до НМТ можна готуватися за наявними програмами ЗНО. Згодом на сайті УЦОЯО в окремому розділі з'являться демонстраційні варіанти та інші допоміжні інструменти.

У 2024 році тестування НМТ може розпочатися у травні, тому відповідно й реєстрація розпочнеться раніше.

Через те, що тест стане довшим, дві зміни складання, ймовірно, не буде. Календарі процедури НМТ також з'являться пізніше.

Тестування знову відбуватиметься в тимчасових екзаменаційних центрах, які розмістять у навчальних закладах по Україні та в деяких країнах за кордоном. Нагадаємо, що у 2023 році тимчасові екзаменаційні центри розмістили у 32 країнах.

Крім того, наступного року під час допуску до тестування на місцях можуть використовувати металошукачі, щоб уникнути списувань.

Для абітурієнтів, які вступатимуть з тимчасово окупованих територій, буде можлива опція вступу за співбесідою, а не за результатами НМТ.

Для 4-х класів повертають ДПА

Раніше державна підсумкова атестація проводилася в закладах освіти за інструментами та процедурою, яку розробляли самі заклади освіти. Наступного року планують провести пілотний проєкт із залученням 2 000 учасників, під час якого УЦОЯО запропонує власні завдання та рекомендації.

Це крок до запровадження стандартизованої ДПА для учнів 4-х класів. Таким чином можна оцінити стан початкової освіти. Тетяна Вакуленко наголошує, що про формат ЗНО для початкової школи не йдеться.

Голова Комітету освіти, науки та інновацій Верховної Ради України Сергій Бабак розповів, що наразі готують законопроєкт, який робить обов'язковим складання ДПА після 4-х, 9-х та 11-х класів.

Для молодших класів буде два предмети - українська мова (читання) та математика. Для старших класів буде чотири обов'язкові предмети, однак у 2024 році ДПА для 9-х та 11-х класів не передбачено.