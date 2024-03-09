Свято сорока Севастійських мучеників: головні заборони і традиції дня, яких потрібно дотриматись

Історія свята

Севастійські мученики були воїнами римського XII легіону, які 320 року загинули біля міста Севастія, що на території сучасної Туреччини через те, що відмовилися зректися християнської віри.

Сорок воїнів були родом з Каппадокії і служили у Блискавичному легіоні. Воєначальник Агрікола наказав їм принести жертви язичницьким богам, але вони відмовились виконати наказ. Тоді їх роздягнули, поставили в озеро, вкрите кригою, а на березі розігріли лазню, щоб усі, хто б захотів врятуватись - могли б зректися християнства і піти у лазню.

Після ночі страждань на холоді, один воїн побіг до лазні, але там помер. Втім сторож Аглай, який побачив видіння з ангелом, пішов до мучеників і добровільно розділив їхні страждання, тож мучеників знову стало 40.

Коли язичники побачили, що ніхто з воїнів не помер, то перебили їм гомілки молотами, вкинули у вогонь, а тоді обвуглені кістки кинули у річку. Потім християни потайки сховали частину святих мощей.

Традиційно у цей день печуть 40 булочок у формі пташок. У різних регіонах їх називають по-різному: сороки, жайворонки, буслики. Здавна у народі вірили, що саме на свято Сорока святих з вирію повертаються 40 видів птахів.

Прикмети дня

яка сьогодні погода - такою буде ще сорок днів

б'є грім - буде поганий урожай

теплий вітер - чекайте на дощове літо

випав сніг - тиждень перед Великоднем буде дуже холодним

навколо Сонця утворилися кола - буде хороший урожай

Що не можна сьогодні робити

займатися фізичною працею і виконувати хатню роботу

займайтеся рукоділлям

лаятися і заздрити, бо можна накликати біду на себе

позичати великі суми грошей, бо накличете на себе безгрошів'я

День ангела сьогодні святкують: Акакій, Олександр, Олексій, Опанас, Валерій, Дмитро, Іван, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Тарас, Ян, Олександра, Наталія.

Головна молитва

"О, святі, славні сорок страстотерпців Христових, що в місті Севастії заради Христа мужньо постраждали. Ви через вогонь та воду пройшовши і як друзі Христові у спокій Небесного Царства увійшовши, щиро молітеся до Пресвятої Трійці за рід християнський, особливо за тих, хто шанує святу пам’ять вашу і з вірою та любов’ю у молитвах звертається до вас.

Виблагайте у Всещедрого Бога прощення гріхів наших і життя нашого виправлення, щоб, у покаянні та нелицемірній любові один до одного перебуваючи, зі сміливістю стали на Страшному Суді Христовому і вашими молитвами праворуч Праведного Судді стали.

О, угодники Божі, будьте нашими захисниками від усіх ворогів видимих та невидимих, щоб під покровом ваших молитов ми визволялися до кінця життя нашого від усякої біди, зла та небезпеки, і так прославляли велике та гідне поклоніння повновладної Тройці: Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків". Амінь.