Праздник сорока Севастийских мучеников: главные запреты и традиции дня, которых нужно придерживаться

История праздника

Севастийские мученики были воинами римского XII легиона, которые в 320 году погибли возле города Севастия, что на территории современной Турции, из-за того, что отказались отречься от христианской веры.

Сорок воинов были родом из Каппадокии и служили в Молниеносном легионе. Военачальник Агрикола приказал им принести жертвы языческим богам, но они отказались выполнить приказ. Тогда их раздели, поставили в озеро, покрытое льдом, а на берегу разогрели баню, чтобы все, кто захотел спастись - могли бы отречься от христианства и пойти в баню.

После ночи страданий на холоде один воин побежал к бане, но там умер. Но сторож Аглай, увидевший видение с ангелом, пошел к мученикам и добровольно разделил их страдания, и мучеников по-прежнему стало 40.

Когда язычники увидели, что никто из воинов не умер, они перебили им голени молотами, бросили в огонь, а затем обугленные кости бросили в реку. Потом христиане тайком спрятали часть святых мощей.

Традиционно в этот день пекут 40 булочек в форме птиц. В разных регионах их называют по-разному: сороки, жаворонки, аисты. Издавна в народе верили, что именно на праздник Сорока святых из теплых краев возвращаются 40 видов птиц.

Приметы дня

какая сегодня погода - такой будет еще сорок дней

бьет гром - будет плохой урожай

теплый ветер - ждите дождливого лета

выпал снег - неделя перед Пасхой будет очень холодной

вокруг Солнца образовались круги - будет хороший урожай

Что нельзя сегодня делать

заниматься физическим трудом и выполнять домашнюю работу

занимайтесь рукоделием

ругаться и завидовать, потому что можно навлечь беду на себя

одалживать большие суммы денег, потому что навлечете на себя безденежье

День ангела сегодня празднуют: Акакий, Александр, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Тарас, Ян, Александра, Наталья.

Главная молитва

"О, святые, славные сорок страстотерпцев Христовых, которые в городе Севастии ради Христа мужественно пострадали. Вы через огонь и воду пройдя и как друзья Христа в покой Небесного Царства войдя, искренне молитесь в Пресвятую Троицу за род христианский, особенно за тех, кто чтит святую память вашу и с верой и любовью в молитвах обращается к вам.

Умоляйте у Всещедрого Бога прощение грехов наших и жизни нашего исправления, чтобы, в покаянии и нелицемерной любви друг к другу пребывая, со смелостью стали на Страшном Суде Христовом и вашими молитвами о правде Праведного Судьи стали.

О, угодники Божии, будьте нашими защитниками от всех врагов видимых и невидимых, чтобы под покровом ваших молитв мы избавлялись до конца жизни нашей от всякой беды, зла и опасности, и так прославляли великое и достойное поклонение полновластной Троице: Отца и Сына, и Святого Духа ныне, и постоянно, и во веки веков". Аминь.