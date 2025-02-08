Свято 8 лютого: що не можна робити сьогодні, прикмети і у кого день ангела

В суботу, 8 лютого, день пам'яті великомученика Федора Стратилата та святого пророка Захарії Серповидця. За старим календарем 8 лютого вшановують пам'ять преподобного Ксенофонта, дружини його Марії та їхніх синів.

Про те, яке свято сьогодні 8 лютого, а також про головні заборони та традиції цього дня читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Святий Феодор (Федор) Стратилат належить до ранньохристиянських святих. Феодор народився близько 281 року в місті Євхаїт на території Малої Азії.

Чоловік став воєводою в місті Гераклеї, при цьому дотримуючись християнської віри. Розумним управлінням та благочестивим життям Феодор здобув прихильність містян та навернув до християнства багатьох язичників.

Однак, коли про це дізнався правитель-єретик Ліциній, він прибув до Гераклеї, щоб змусити Феодора поклонитися ідолам. Почувши відмову, імператор звелів катувати святого.

Однак вночі Феодора навідав ангел, який зцілив мученика. Побачене змусило багатьох язичників, зокрема слуг Ліцинія, увірувати в Христа. Розлючений імператор звелів стратити Феодора - це відбулося 8 лютого 319 року.

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Пророк Захарія Серповидець був одним з 12 малих пророків. Ще в юнацькому віці Захарія отримав дар передбачення - саме в його книзі були детально описані тріумфальний вхід Христа в Єрусалим. А також пророк передбачив, як Месію зрадять за 30 срібняків.

Своє друге ім'я, "Серповидець", Захарія отримав завдяки одному откровенню, побаченому уві сні - сувій летів в небі та вигинався у формі серпа.

Головні прикмети цього дня

Якщо 8 лютого на деревах іній - буде багато меду.

В день Захарія гримить грім - до злив та сильних вітрів навесні та влітку.

Якщо сьогодні ударив мороз, то весна прийде незабаром.

Що сьогодні не можна робити

Згідно з уявленнями предків, деякими діями можна накликати на себе нещастя. Тому сьогодні не можна:

виконувати хатні справи

жартувати або сміятися

голосно розмовляти та веселитися

Також не можна лінуватися й відкладати справи. Вважалося, що цей день треба провести в активності, інакше весь рік буде пасивним.

І не бажано позичати гроші або давати в борг - щоб не втратити фінансову удачу.

У кого сьогодні день ангела

8 лютого день ангела святкують власники таких імен: Семен, Андрій, Петро, Олександр, Сергій, Федір, Степан.

Міжнародні свята 8 лютого

У світі сьогодні також відзначають:

День опери. Свято, яке вшановує оперу як складний музичний жанр, що поєднує театр, музику та розповідь.

Свято, яке вшановує оперу як складний музичний жанр, що поєднує театр, музику та розповідь. День пропозиції руки і серця. Романтичне свято, присвячене освідченню та пропозиції шлюбу.

Романтичне свято, присвячене освідченню та пропозиції шлюбу. Міжнародний день шотландського віскі. Подія, яка відзначає насолоду від шотландського віскі та визнання майстерності й культури Шотландії.

Знаменні події, які трапилися 8 лютого

1106 рік. Великий князь київський Володимир Мономах склав "Повчання", яке стало першим дидактично-художнім твором Київської Русі. У цьому творі він надавав настанови своїм дітям, закликаючи до морального життя, справедливості та мудрого правління.

1914 рік. У Монреалі було створено українське видавництво "Новий Світ", яке відіграло важливу роль у поширенні української літератури та культури в Канаді.

1921 рік. Ухвалено декрет про створення заповідника "Асканія-Нова". Це рішення закріпило статус території як державного степового заповідника, спрямованого на збереження природи цілинного степу та вивчення різних видів тварин і рослин.

1964 рік. Гурт The Beatles прибув до аеропорту "Кеннеді" в Нью-Йорку, що стало початком хвилі "бітломанії" в США.