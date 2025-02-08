Праздник 8 февраля: что нельзя делать сегодня, приметы и у кого день ангела

В субботу, 8 февраля, по новому календарю - день памяти великомученика Федора Стратилата и святого пророка Захарии Серповидца. По старому календарю 8 февраля чтят память преподобного Ксенофонта, жены его Марии и их сыновей.

О том, какой праздник сегодня 8 февраля, а также о главных запретах и традициях этого дня читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Святой Феодор (Федор) Стратилат принадлежит к раннехристианским святым. Феодор родился около 281 года в городе Евхаит на территории Малой Азии.

Мужчина стал воеводой в городе Гераклеи, при этом придерживаясь христианской веры. Умным управлением и благочестивой жизнью Феодор получил благосклонность горожан и обратил в христианство многих язычников.

Однако, когда об этом узнал правитель-еретик Лициний, он прибыл в Гераклею, чтобы заставить Феодора поклониться идолам. Услышав отказ, император велел пытать святого.

Однако ночью Феодора посетил ангел, который исцелил мученика. Увиденное заставило многих язычников, в частности слуг Лициния, уверовать во Христа. Разъяренный император велел казнить Феодора - это произошло 8 февраля 319 года.

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Пророк Захария Серповидец был одним из 12 малых пророков. Еще в юношеском возрасте Захария получил дар предвидения - именно в его книге были подробно описаны триумфальный вход Христа в Иерусалим. А также пророк предсказал, как Мессию предадут за 30 сребреников.

Свое второе имя, "Серповидец", Захария получил благодаря одному откровению, увиденному во сне - свиток летел в небе и изгибался в форме серпа.

Главные приметы этого дня

Если 8 февраля на деревьях иней - будет много меда.

В день Захария гремит гром - к ливням и сильным ветрам весной и летом.

Если сегодня ударил мороз, то весна придет вскоре.

Что сегодня нельзя делать

Согласно представлениям предков, некоторыми действиями можно навлечь на себя несчастье. Поэтому сегодня нельзя:

выполнять домашние дела

шутить или смеяться

громко разговаривать и веселиться

Также нельзя лениться и откладывать дела. Считалось, что этот день следует провести в активности, иначе весь год будет пассивным.

И не желательно одалживать деньги или давать в долг, чтобы не потерять финансовую удачу.

У кого сегодня день ангела

8 февраля день ангела празднуют обладатели таких имен: Семен, Андрей, Петр, Александр, Сергей, Федор, Степан.

Международные праздники 8 февраля

В мире сегодня также отмечают:

День оперы. Праздник, который чествует оперу как сложный музыкальный жанр, сочетающий театр, музыку и рассказ.

Праздник, который чествует оперу как сложный музыкальный жанр, сочетающий театр, музыку и рассказ. День предложения руки и сердца. Романтический праздник, посвященный признанию в любви и предложению брака.

Романтический праздник, посвященный признанию в любви и предложению брака. Международный день шотландского виски. Событие, которое отмечает наслаждение от шотландского виски и признание мастерства и культуры Шотландии.

Знаменательные события, которые случились 8 февраля

1106 год. Великий князь киевский Владимир Мономах составил "Поучение", которое стало первым дидактически-художественным произведением Киевской Руси. В этом произведении он давал наставления своим детям, призывая к нравственной жизни, справедливости и мудрому правлению.

1914 год. В Монреале было создано украинское издательство "Новий Світ", которое сыграло важную роль в распространении украинской литературы и культуры в Канаде.

1921 год. Принят декрет о создании заповедника "Аскания-Нова". Это решение закрепило статус территории как государственного степного заповедника, направленного на сохранение природы целинной степи и изучение различных видов животных и растений.

1964 год. Группа The Beatles прибыла в аэропорт "Кеннеди" в Нью-Йорке, что стало началом волны "битломании" в США