Свято сьогодні, 6 травня: що не можна робити, у кого День ангела, важливі прикмети

6 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам’ять праведного Йова Багатостраждального та преподобного Іова Почаївського. До кінця року залишається 239 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 6 травня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

6 травня згідно з церковним календарем вшановують пам’ять праведного Йова Багатостраждального. Він жив на землях Аравії та був нащадком роду Авраама. Йова вирізняла праведність, глибока віра й відданість Богові - він уникав усього злого та несправедливого. Маючи велику сім’ю, численних слуг і неабияке багатство, Йов користувався повагою серед людей.

Одного разу диявол поставив під сумнів щирість віри Йова, припустивши, що той благословляє Бога лише через своє добробут і щастя. Щоб випробувати його, Йов втратив усе: його діти загинули, худоба загинула, а сам він тяжко занедужав.

Попри розпач і питання від дружини - чому Бог дозволив таке - Йов залишався стійким у вірі й казав, що Господь ніколи не дає людині випробувань понад її сили. За терпіння й непохитну віру Бог щедро винагородив Йова: дарував йому нову сім’ю та ще більше багатства, ніж було раніше.

Преподобний Іов Почаївський народився близько 1551 року на Покутті в побожній родині Залізо. У 10 років він вступив до Угорницького монастиря, а в 12 прийняв постриг під іменем Іов. Досягнувши 30 років, став священником і присвятив життя служінню Богові та православ’ю. Після 20 років у Дубнівському монастирі оселився в Почаєві, де очолив монастир і став його ігуменом.

Він відзначався смиренням, духовною силою та витримкою навіть під час нападів на обитель. Іов також підтримував розвиток православної літератури через монастирську друкарню. Багато часу проводив у молитві в печері при монастирі. Помер у 1651 році, а його нетлінні мощі стали святинею, яка підтвердила його святість.

Преподобний Іов Почаївський (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 6 травня

Не слід ділитися сновидінням, яке наснилося в ніч на 6 травня - воно має залишитися таємницею.

Цього дня не рекомендується проявляти лінощі, особливо в садово-городніх справах.

Не варто навмисно топтати траву та збивати з неї росу - це вважається поганою прикметою.

Категорично не рекомендується дівчатам проводити багато часу біля дзеркала, адже це може призвести до неприємностей у особистому житті.

Сьогодні також не варто ображати тварин - така поведінка може спричинити труднощі в житті.

Краще відкласти рукоділля на інший день, бо сьогоднішній результат може не виправдати ваших очікувань.

Народні прикмети і традиції 6 травня

Спостерігали за природою в цей день:

якщо птахи радісно співають - найближчим часом слід чекати гарної погоди

якщо під час дощу на воді з’являються бульбашки - опади триватимуть довго

після сходу сонця виник туман - значить, день буде ясним і без дощу

якщо зранку трава вкрита рясною росою - вдень буде сонячно й тепло

Згідно з давніми традиціями, 6 травня - вдалий день для святкувань: накрийте багатий стіл, запросіть друзів, і удача з добробутом супроводжуватимуть вас увесь рік. А щоб покращити врожай, варто освятити гілки дерев і розкласти їх по кутах городу - це вважається дієвим обрядом на щедрий урожай.

У кого День ангела 6 травня

6 травня День ангела відзначають

Варвара

Микола

Денис

Місячний камінь є талісманом для людей, народжених 6 травня. Він має унікальний сріблясто-блакитний відтінок. Існувала віра, що місячний камінь здатний знижувати прояви гніву, а також допомагає боротися зі стресом і депресією.