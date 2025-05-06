Праздник сегодня, 6 мая: что нельзя делать, у кого День ангела, важные приметы

6 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память праведного Иова Многострадального и преподобного Иова Почаевского. До конца года остается 239 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 6 мая и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

6 мая согласно церковному календарю чтят память праведного Иова Многострадального. Он жил на землях Аравии и был потомком рода Авраама. Иова отличала праведность, глубокая вера и преданность Богу - он избегал всего злого и несправедливого. Имея большую семью, многочисленных слуг и большое богатство, Иов пользовался уважением среди людей.

Однажды дьявол поставил под сомнение искренность веры Иова, предположив, что тот благословляет Бога только через свое благосостояние и счастье. Чтобы испытать его, Иов потерял все: его дети погибли, скот погиб, а сам он тяжело заболел.

Несмотря на отчаяние и вопросы от жены - почему Бог позволил такое - Иов оставался стойким в вере и говорил, что Господь никогда не дает человеку испытаний сверх его сил. За терпение и непоколебимую веру Бог щедро вознаградил Иова: даровал ему новую семью и еще больше богатства, чем было раньше.

Преподобный Иов Почаевский родился около 1551 года на Покутье в набожной семье Железо. В 10 лет он поступил в Угорницкий монастырь, а в 12 принял постриг под именем Иов. Достигнув 30 лет, стал священником и посвятил жизнь служению Богу и православию. После 20 лет в Дубновском монастыре поселился в Почаеве, где возглавил монастырь и стал его игуменом.

Он отличался смирением, духовной силой и выдержкой даже во время нападений на обитель. Иов также поддерживал развитие православной литературы через монастырскую типографию. Много времени проводил в молитве в пещере при монастыре. Умер в 1651 году, а его нетленные мощи стали святыней, которая подтвердила его святость.

Преподобный Иов Почаевский (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 6 мая

Не следует делиться сновидением, которое приснилось в ночь на 6 мая - оно должно остаться тайной.

В этот день не рекомендуется проявлять лень, особенно в садово-огородных делах.

Не стоит намеренно топтать траву и сбивать с нее росу - это считается плохой приметой.

Категорически не рекомендуется девушкам проводить много времени у зеркала, ведь это может привести к неприятностям в личной жизни.

Сегодня также не стоит обижать животных - такое поведение может вызвать трудности в жизни.

Лучше отложить рукоделие на другой день, потому что сегодняшний результат может не оправдать ваших ожиданий.

Народные приметы и традиции 6 мая

Наблюдали за природой в этот день:

если птицы радостно поют - в ближайшее время следует ждать хорошей погоды

если во время дождя на воде появляются пузырьки - осадки продлятся долго

после восхода солнца возник туман - значит, день будет ясным и без дождя

если утром трава покрыта обильной росой - днем будет солнечно и тепло

Согласно древним традициям, 6 мая - удачный день для празднований: накройте богатый стол, пригласите друзей, и удача с благополучием будут сопровождать вас весь год. А чтобы улучшить урожай, стоит освятить ветки деревьев и разложить их по углам огорода - это считается действенным обрядом на щедрый урожай.

У кого День ангела 6 мая

6 мая День ангела отмечают

Варвара

Николай

Денис

Лунный камень является талисманом для людей, рожденных 6 мая. Он имеет уникальный серебристо-голубой оттенок. Существовала вера, что лунный камень способен снижать проявления гнева, а также помогает бороться со стрессом и депрессией.