Свято сьогодні, 5 травня: що не можна робити і народні прикмети

5 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святої великомучениці Ірини Македонської. До кінця року залишається 240 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 5 травня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

5 травня (за новим стилем) віряни вшановують пам’ять святої мучениці Ірини Македонської. Її світське ім’я - Пенелопа, вона жила у I столітті в родині язичника, правителя Ліцинія.

Попри походження, дівчина прийняла християнство, узявши наставником християнина. Одного дня їй з’явилися три птахи, які стали пророчим знаком її долі. Після тлумачення символів Пенелопа прийняла хрещення та стала Іриною. Батько намагався відмовити її, а потім наказав страчувати, але коні напали не на неї, а на нього самого. Ірина зцілила батька, і багато людей, включно з ним, увірували в Христа.

Після цього Ірину переслідував новий правитель Седекія, кидаючи її до змій, але вона залишилася неушкодженою. Її мужність і чудеса надихали багатьох приймати віру. Свята продовжувала проповіді й зцілення в різних містах. Під кінець життя вона отримала одкровення про смерть і пішла в печеру. Через кілька днів її тіла не знайшли - Ірина зникла та стала святою.

Ікона святої Ірини Македонської (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 5 травня

У народі вважалося, що 5 травня нечиста сила особливо активна, тому самотні походи до лісу в цей день могли закінчитися бідою - злі духи могли заманити людину у свої хороводи.

Цього дня заборонялося вживати погані слова, сваритися чи проклинати, адже кожне зле слово могло притягнути до хати нещастя.

Вважалося гріхом ображати інших чи вступати в конфлікти, бо це послаблює захист душі від темних сил.

Чоловікам заборонялося садити овочі - народні прикмети віщували, що урожай буде мізерним або взагалі не зійде.

Скошену або суху торішню траву не можна було залишати на полі, щоб не накликати на землю посуху чи неврожай.

Стригтися 5 травня також не рекомендувалося - вірили, що разом із волоссям можна втратити силу та життєву енергію.

Народні прикмети і традиції 5 травня

Якщо в ніч на 5 травня Місяць з’являється на небі рано, це віщує ранні заморозки, а сіяти найкраще в цей час ранню цибулю-сівок.

Якщо цього дня прогриміла гроза - можна чекати щедрого врожаю.

Ясна погода зранку - гарний знак, що день сприятливий для посіву.

Якщо зранку видно іній або відчутні заморозки - варто остерігатися, бо ще 40 таких холодних ранків можуть нашкодити врожаю.

У кого День ангела 5 травня

5 травня День ангела відзначають

Ірина

Олександра

Клавдія

Фаїна

Яків

Людям, які з’явилися на світ 5 травня, як оберіг підходить малахіт. Цей камінь вважається доброзичливим і має захисні властивості, здатні відвертати недуги. Існує повір’я, що малахіт особливо корисний для підтримки здоров’я дихальної системи.