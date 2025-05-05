Праздник сегодня, 5 мая: что нельзя делать и народные приметы
5 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святой великомученицы Ирины Македонской. До конца года остается 240 дней до конца года.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 5 мая и у кого День ангела.
Что за церковный праздник сегодня
5 мая (по новому стилю) верующие чтят память святой мученицы Ирины Македонской. Ее светское имя - Пенелопа, она жила в I веке в семье язычника, правителя Лициния.
Несмотря на происхождение, девушка приняла христианство, взяв наставником христианина. Однажды ей явились три птицы, которые стали пророческим знаком ее судьбы. После толкования символов Пенелопа приняла крещение и стала Ириной. Отец пытался отговорить ее, а потом приказал казнить, но лошади напали не на нее, а на него самого. Ирина исцелила отца, и многие люди, включая его, уверовали во Христа.
После этого Ирину преследовал новый правитель Седекия, бросая ее к змеям, но она осталась невредимой. Ее мужество и чудеса вдохновляли многих принимать веру. Святая продолжала проповеди и исцеления в разных городах. Под конец жизни она получила откровение о смерти и ушла в пещеру. Через несколько дней ее тела не нашли - Ирина исчезла и стала святой.
Икона святой Ирины Македонской (изображение: Википедия)
Что нельзя делать 5 мая
В народе считалось, что 5 мая нечистая сила особенно активна, поэтому одинокие походы в лес в этот день могли закончиться бедой - злые духи могли заманить человека в свои хороводы.
В этот день запрещалось употреблять плохие слова, ссориться или проклинать, ведь каждое злое слово могло привлечь в дом несчастье.
Считалось грехом оскорблять других или вступать в конфликты, потому что это ослабляет защиту души от темных сил.
Мужчинам запрещалось сажать овощи - народные приметы предвещали, что урожай будет скудным или вообще не взойдет.
Скошенную или сухую прошлогоднюю траву нельзя было оставлять на поле, чтобы не навлечь на землю засуху или неурожай.
Стричься 5 мая также не рекомендовалось - верили, что вместе с волосами можно потерять силу и жизненную энергию.
Народные приметы и традиции 5 мая
- Если в ночь на 5 мая Луна появляется на небе рано, это предвещает ранние заморозки, а сеять лучше всего в это время ранний лук-севок.
- Если в этот день прогремела гроза - можно ждать щедрого урожая.
- Ясная погода утром - хороший знак, что день благоприятен для посева.
- Если утром видно иней или ощутимые заморозки - стоит остерегаться, потому что еще 40 таких холодных утренников могут навредить урожаю.
У кого День ангела 5 мая
5 мая День ангела отмечают
- Ирина
- Александра
- Клавдия
- Фаина
- Яков
Людям, которые появились на свет 5 мая, в качестве оберега подходит малахит. Этот камень считается дружелюбным и обладает защитными свойствами, способными отвращать недуги. Существует поверье, что малахит особенно полезен для поддержания здоровья дыхательной системы.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.