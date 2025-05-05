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Праздник сегодня, 5 мая: что нельзя делать и народные приметы

Понедельник 05 мая 2025 05:55
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Праздник сегодня, 5 мая: что нельзя делать и народные приметы Какой праздник сегодня, 5 мая, по церковному календарю (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

5 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святой великомученицы Ирины Македонской. До конца года остается 240 дней до конца года.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 5 мая и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

5 мая (по новому стилю) верующие чтят память святой мученицы Ирины Македонской. Ее светское имя - Пенелопа, она жила в I веке в семье язычника, правителя Лициния.

Несмотря на происхождение, девушка приняла христианство, взяв наставником христианина. Однажды ей явились три птицы, которые стали пророческим знаком ее судьбы. После толкования символов Пенелопа приняла крещение и стала Ириной. Отец пытался отговорить ее, а потом приказал казнить, но лошади напали не на нее, а на него самого. Ирина исцелила отца, и многие люди, включая его, уверовали во Христа.

После этого Ирину преследовал новый правитель Седекия, бросая ее к змеям, но она осталась невредимой. Ее мужество и чудеса вдохновляли многих принимать веру. Святая продолжала проповеди и исцеления в разных городах. Под конец жизни она получила откровение о смерти и ушла в пещеру. Через несколько дней ее тела не нашли - Ирина исчезла и стала святой.
Праздник сегодня, 5 мая: что нельзя делать и народные приметыИкона святой Ирины Македонской (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 5 мая

В народе считалось, что 5 мая нечистая сила особенно активна, поэтому одинокие походы в лес в этот день могли закончиться бедой - злые духи могли заманить человека в свои хороводы.

В этот день запрещалось употреблять плохие слова, ссориться или проклинать, ведь каждое злое слово могло привлечь в дом несчастье.

Считалось грехом оскорблять других или вступать в конфликты, потому что это ослабляет защиту души от темных сил.

Мужчинам запрещалось сажать овощи - народные приметы предвещали, что урожай будет скудным или вообще не взойдет.

Скошенную или сухую прошлогоднюю траву нельзя было оставлять на поле, чтобы не навлечь на землю засуху или неурожай.

Стричься 5 мая также не рекомендовалось - верили, что вместе с волосами можно потерять силу и жизненную энергию.

Народные приметы и традиции 5 мая

  • Если в ночь на 5 мая Луна появляется на небе рано, это предвещает ранние заморозки, а сеять лучше всего в это время ранний лук-севок.
  • Если в этот день прогремела гроза - можно ждать щедрого урожая.
  • Ясная погода утром - хороший знак, что день благоприятен для посева.
  • Если утром видно иней или ощутимые заморозки - стоит остерегаться, потому что еще 40 таких холодных утренников могут навредить урожаю.

У кого День ангела 5 мая

5 мая День ангела отмечают

  • Ирина
  • Александра
  • Клавдия
  • Фаина
  • Яков

Людям, которые появились на свет 5 мая, в качестве оберега подходит малахит. Этот камень считается дружелюбным и обладает защитными свойствами, способными отвращать недуги. Существует поверье, что малахит особенно полезен для поддержания здоровья дыхательной системы.

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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.

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