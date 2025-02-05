Свято сьогодні, 5 лютого: що не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Історія церковного свята

Свята мучениця Агафія народилася в Сицилії в заможній родині християн, тож виховувалася відповідно до християнських настанов. Однак в той час царював єретик Декій.

Агафія подобалась помічнику Декія, Квінтіяну. Чоловік вирішив за допомогою залякувань змусити дівчину відмовитись від своєї віри. Проте ні погрози, ні обіцяні дарунки не змогли похитнути віри Агафії.

Тоді розлючений Квінтіян наказав кинути її у в'язницю, а потім катувати. Однак всі рани дівчини зцілив апостол Петро.

Мучителі продовжили тортури, зрештою кинувши Агафію до в'язниці, де вона відійшла до Бога. За переказами з церковних книг, на могилу святої спустилися ангели.

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Святитель Феодосій жив у XVII столітті. Хлопчик народився в старовинній дворянській родині, в юності навчався у Києво-Братській школі, після чого постригся в ченці.

Феодосій допоміг відродити Києво-Видубицький монастир, а згодом був призначений архімандритом Чернігівського Єлецького монастиря.

Вважається, що завдяки діяльності Феодосія чернецтво мало духовний підйом. Святитель помер в 1696 році та був похований у Чернігівському кафедральному Борисоглібському соборі.

Головні прикмети цього дня

Якщо 5 лютого тепло та сонячно - весна буде з дощами.

Сьогодні надворі мороз - до швидкого настання весни.

5 лютого опадів немає - врожай влітку буде гірше, ніж торік.

Що сьогодні не можна робити

Відповідно до народних прикмет, щоб не накликати лиха, сьогодні не можна:

байдикувати аби лінуватися

сваритися

залишати після себе безлад в оселі

забивати худобу

У кого сьогодні день ангела

За новим календарем, 5 лютого день ангела святкують власники таких імен: Василиса, Олександра, Антон, Михайло, Макар.

Крім цього, за старим календарем сьогодні іменини відзначають: Катерина, Володимир, Федір, Геннадій, Іван.