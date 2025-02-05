Праздник сегодня, 5 февраля: что нельзя делать, приметы и у кого день ангела

В среду 5 февраля по новому церковному календарю - день памяти святой мученицы Агафьи, а также святителя Феодосия (архиепископа Черниговского). По старому календарю сегодня почитают священномучеников Климента и Агафангела.
О том, какой праздник сегодня 5 февраля, а также о главных запретах и традициях этого дня читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Святая мученица Агафия родилась в Сицилии в богатой семье христиан, поэтому воспитывалась в соответствии с христианскими установками. Однако в то время царствовал еретик Декий.
Агафья нравилась помощнику Декия, Квинтиану. Мужчина решил с помощью запугиваний заставить девушку отказаться от своей веры. Однако ни угрозы, ни обещанные подарки не смогли поколебать веру Агафьи.
Тогда разъяренный Квинтиан приказал бросить ее в тюрьму, а затем пытать. Однако все раны девушки исцелил апостол Петр.
Мучители продолжили пытки, в конце концов бросив Агафью в тюрьму, где она отошла к Богу. По преданию из церковных книг, на могилу святой спустились ангелы.
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Святитель Феодосий жил в XVII веке. Мальчик родился в старинной дворянской семье, в юности учился в Киево-Братской школе, после чего постригся в монахи.
Феодосий помог возродить Киево-Выдубицкий монастырь, а впоследствии был назначен архимандритом Черниговского Елецкого монастыря.
Считается, что благодаря деятельности Феодосия монашество имело духовный подъем. Святитель умер в 1696 году и был похоронен в Черниговском кафедральном Борисоглебском соборе.
Согласно народным приметам, чтобы не навлечь беду, сегодня нельзя:
По новому календарю, 5 февраля день ангела празднуют обладатели таких имен: Василиса, Александра, Антон, Михаил, Макар.
Кроме этого, по старому календарю сегодня именины отмечают: Екатерина, Владимир, Федор, Геннадий, Иван, Владимир, Федор.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.