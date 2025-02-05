Праздник сегодня, 5 февраля: что нельзя делать, приметы и у кого день ангела

История церковного праздника

Святая мученица Агафия родилась в Сицилии в богатой семье христиан, поэтому воспитывалась в соответствии с христианскими установками. Однако в то время царствовал еретик Декий.

Агафья нравилась помощнику Декия, Квинтиану. Мужчина решил с помощью запугиваний заставить девушку отказаться от своей веры. Однако ни угрозы, ни обещанные подарки не смогли поколебать веру Агафьи.

Тогда разъяренный Квинтиан приказал бросить ее в тюрьму, а затем пытать. Однако все раны девушки исцелил апостол Петр.

Мучители продолжили пытки, в конце концов бросив Агафью в тюрьму, где она отошла к Богу. По преданию из церковных книг, на могилу святой спустились ангелы.

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Святитель Феодосий жил в XVII веке. Мальчик родился в старинной дворянской семье, в юности учился в Киево-Братской школе, после чего постригся в монахи.

Феодосий помог возродить Киево-Выдубицкий монастырь, а впоследствии был назначен архимандритом Черниговского Елецкого монастыря.

Считается, что благодаря деятельности Феодосия монашество имело духовный подъем. Святитель умер в 1696 году и был похоронен в Черниговском кафедральном Борисоглебском соборе.

Главные приметы этого дня

Если 5 февраля тепло и солнечно - весна будет с дождями.

Сегодня на улице мороз - к скорому наступлению весны.

5 февраля осадков нет - урожай летом будет хуже, чем в прошлом году.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным приметам, чтобы не навлечь беду, сегодня нельзя:

бездельничать или лениться

ссориться

оставлять после себя беспорядок в доме

забивать скот

У кого сегодня день ангела

По новому календарю, 5 февраля день ангела празднуют обладатели таких имен: Василиса, Александра, Антон, Михаил, Макар.

Кроме этого, по старому календарю сегодня именины отмечают: Екатерина, Владимир, Федор, Геннадий, Иван, Владимир, Федор.