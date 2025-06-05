Свято сьогодні, 5 червня: чому не можна довго спати, усі заборони і народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

4 червня православні віряни святкують день священномученика Доротея, єпископа Тирського та святого мученика Косми, пресвітера Вірменського.

Святий Доротей, єпископ Тирський, народився у III столітті в місті Тир і отримав блискучу освіту. Ще в юності він присвятив себе служінню Богові, глибоко вивчаючи теологію й інші науки.

На початку IV століття став єпископом Тира і активно підтримував християн у часи переслідувань. Під час гонінь за імператора Діоклетіана був заарештований і підданий жорстоким тортурам.

Після тимчасового послаблення репресій він продовжив служіння, але знову постраждав за віру за імператора Максіміна Дайя. Доротей загинув мученицькою смертю і залишив по собі духовний спадок, зокрема "Синопсис" - зведення житій святих.

Святий Косма, пресвітер Вірменський, народився в Етолії та жив у XVIII столітті. Він прославився як проповідник, який навернув тисячі людей до віри та покаяння. Як справжній апостол, він проповідував Євангеліє, лікував молитвою та не розділяв людей за багатством.

Його милосердя і духовна сила вражали багатьох, особливо в регіонах, де віра згасала. Косма подорожував навіть до Албанії, зміцнюючи християнську свідомість.

У 1779 році він загинув мученицькою смертю, а його тіло було поховане в монастирі після того, як його знайшли у річці.

Що не можна робити 5 червня

Не рекомендується довго спати в цей день, бо вважається, що так можна проспати щасливі можливості, які дарує життя.

Заборонено займатися хатньою роботою, оскільки це може принести втому та втрату енергії на весь тиждень.

Категорично не радять витрачати великі суми грошей - така щедрість може обернутися фінансовими втратами.

Народні повір’я застерігають від розповідання снів, особливо тривожних, щоб не накликати на себе нещастя.

Не можна підіймати з землі знайдені речі або гроші - це може притягнути хвороби або чужу негативну енергію.

5 червня прикмети радять звертати увагу на поведінку бджіл (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 5 червня

Наші пращури залишили багато цікавих прикмет, пов’язаних із цим днем:

якщо дме вітер зі сходу - літо буде вітряним і дощовим;

сонячна і тиха погода обіцяє щедрий врожай зернових культур;

ясний і теплий день - на добрий урожай усього, що росте на полі;

якщо вранці бджоли не поспішають на луки - невдовзі розпочнеться дощ;

туман, що стелиться над водою, - на велику кількість грибів у лісі.

Також у народі вірили, що сни, побачені в ніч проти 5 червня, мають пророче значення. Добрий сон означає, що ви рухаєтесь у правильному напрямку. Якщо ж сон був тривожним або страшним - це сигнал, що у житті слід щось змінити.

У кого День ангела 5 червня

5 червня День ангела відзначають

Георгій

Дмитро

Ігор

Костянтин

Леонід

Марк

Петро

Федір

Тим, хто народився 5 червня, талісманом вважається місячний камінь. У давнину існувало повір’я, що це не що інше, як шматочок самого Місяця, що впав на землю. Цей камінь зазвичай носять так, щоб він безпосередньо торкався шкіри. Вважається, що саме так він проявляє свої цілющі властивості.