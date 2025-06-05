Праздник сегодня, 5 июня: почему нельзя долго спать, все запреты и народные приметы

Что за церковный праздник сегодня

4 июня православные верующие празднуют день священномученика Дорофея, епископа Тирского и святого мученика Космы, пресвитера Армянского.

Святой Дорофей, епископ Тирский, родился в III веке в городе Тир и получил блестящее образование. Еще в юности он посвятил себя служению Богу, глубоко изучая теологию и другие науки.

В начале IV века стал епископом Тира и активно поддерживал христиан во времена преследований. Во время гонений при императоре Диоклетиане был арестован и подвергнут жестоким пыткам.

После временного ослабления репрессий он продолжил служение, но снова пострадал за веру при императоре Максимине Дайя. Дорофей погиб мученической смертью и оставил после себя духовное наследие, в частности "Синопсис" - свод житий святых.

Святой Косма, пресвитер Армянский, родился в Этолии и жил в XVIII веке. Он прославился как проповедник, который обратил тысячи людей к вере и покаянию. Как настоящий апостол, он проповедовал Евангелие, лечил молитвой и не разделял людей по богатству.

Его милосердие и духовная сила поражали многих, особенно в регионах, где вера угасала. Косма путешествовал даже в Албанию, укрепляя христианское сознание.

В 1779 году он погиб мученической смертью, а его тело было похоронено в монастыре после того, как его нашли в реке.

Что нельзя делать 5 июня

Не рекомендуется долго спать в этот день, потому что считается, что так можно проспать счастливые возможности, которые дарит жизнь.

Запрещено заниматься домашней работой, поскольку это может принести усталость и потерю энергии на всю неделю.

Категорически не советуют тратить большие суммы денег - такая щедрость может обернуться финансовыми потерями.

Народные поверья предостерегают от рассказывания снов, особенно тревожных, чтобы не навлечь на себя несчастье.

Нельзя поднимать с земли найденные вещи или деньги - это может притянуть болезни или чужую негативную энергию.

5 июня приметы советуют обращать внимание на поведение пчел (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 5 июня

Наши предки оставили много интересных примет, связанных с этим днем:

если дует ветер с востока - лето будет ветреным и дождливым;

солнечная и тихая погода обещает щедрый урожай зерновых культур;

ясный и теплый день - на хороший урожай всего, что растет на поле;

если утром пчелы не спешат на луга - вскоре начнется дождь;

туман, стелющийся над водой, - на большое количество грибов в лесу.

Также в народе верили, что сны, увиденные в ночь на 5 июня, имеют пророческое значение. Хороший сон означает, что вы движетесь в правильном направлении. Если же сон был тревожным или страшным - это сигнал, что в жизни следует что-то изменить.

У кого День ангела 5 июня

5 июня День ангела отмечают

Георгий

Дмитрий

Игорь

Константин

Леонид

Марк

Петр

Федор

Тем, кто родился 5 июня, талисманом считается лунный камень. В древности существовало поверье, что это не что иное, как кусочек самой Луны, упавший на землю. Этот камень обычно носят так, чтобы он непосредственно касался кожи. Считается, что именно так он проявляет свои целебные свойства.