Свято сьогодні, 4 лютого: що не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Історія церковного свята

Ісидор Пилусіотський, також відомий як Ісидор Пелусіот, був ігуменом та священником. Святий народився близько 370 року в єгипетському місті Александрії.

Родина хлопчика була заможною, за переказами Ісидор навчався у Івана Золотоустого. Втім, святий вирішив відмовитись від розкошів світського життя та оселитися неподалік міста Пелусій, в пустелі.

За деякий час Ісидор заснував монастир, в якому став ігуменом. А згодом Ісидор був висвячений на священника.

За церковними переказами, Ісидор зміг вплинути на імператора Феодосія II під час скликання III Вселенського собору 431 року. Крім цього, за життя святий написав декілька тисяч листів в захист християнської віри від єресі, а також численні духовні повчання для ченців.

Ісидор зазнавав багато лихо від єретиків, але витерпів поневіряння заради любові до Бога. Святий мирно спочив у глибокій старості, в середині V століття.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні день без морозів - весна буде пізньою

4 лютого гілля ялин нагинається донизу - до снігопадів

В цей день снігу в лісі мало - незабаром буду відлига

4 лютого хмари на небі - до спекотного літа

Сьогодні наснились птахи - будуть гарні новини

Що сьогодні не можна робити

За віруваннями пращурів, щоб не потерпати від невдач, сьогодні не можна:

підстригати волосся

залишати вдома безлад

вирушати у мандрівку

зловживати алкоголем або жирною їжею

сваритися або лихословити

У кого сьогодні день ангела

За новим календарем, 4 лютого день ангела святкують власники таких імен: Борис, Аркадій, Дмитро, Василь, Олександр, Ганна, Георгій, Іван, Катерина, Кирило, Михайло, Сергій, Андрій, Микола, Олексій, Федір, Петро, Юрій.

До того ж за старим календарем сьогодні іменини відзначають: Георгій, Анастасія, Іван, Макар, Леонтій, Микола, Тимофій, Петро.