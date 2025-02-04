Праздник сегодня, 4 февраля: что нельзя делать, приметы и у кого день ангела

4 февраля по новому церковному календарю - день памяти преподобного Исидора Пилусиотского. По старому календарю сегодня почитают апостола Тимофея, а также преподобномученика Анастасия и преподобного Макария.
О том, какой праздник сегодня 4 февраля, а также о главных запретах и традициях этого дня читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Исидор Пилусиотский, также известный как Исидор Пелусиот, был игуменом и священником. Святой родился около 370 года в египетском городе Александрии.
Семья мальчика была богатой, по преданию Исидор учился у Иоанна Златоуста. Впрочем, святой решил отказаться от роскоши светской жизни и поселиться недалеко от города Пелусий, в пустыне.
Через некоторое время Исидор основал монастырь, в котором стал игуменом. А впоследствии Исидор был рукоположен в священника.
По церковным преданиям, Исидор смог повлиять на императора Феодосия II во время созыва III Вселенского собора 431 года. Кроме этого, при жизни святой написал несколько тысяч писем в защиту христианской веры от ереси, а также многочисленные духовные поучения для монахов.
Исидор претерпевал много бед от еретиков, но вытерпел лишения ради любви к Богу. Святой мирно почил в глубокой старости, в середине V века.
По верованиям предков, чтобы не страдать от неудач, сегодня нельзя:
По новому календарю, 4 февраля день ангела празднуют обладатели таких имен: Борис, Аркадий, Дмитрий, Василий, Александр, Анна, Георгий, Иван, Екатерина, Кирилл, Михаил, Сергей, Андрей, Николай, Алексей, Федор, Петр, Юрий.
К тому же по старому календарю сегодня именины отмечают: Георгий, Анастасия, Иван, Макар, Леонтий, Николай, Тимофей, Петр.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.