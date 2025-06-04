UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Свято 4 червня: що сьогодні не можна робити, народні прикмети та у кого День ангела

Яке свято сьогодні, 4 червня, за церковним календарем (ілюстративне фото: Pexels.com)
Автор: Фелікс Коркін

4 червня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святителя Митрофана, патріарха Константинопольського. До кінця року залишається 210 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 4 червня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

4 червня за православним календарем згадують святого Митрофана - патріарха Царгородського, який жив у часи правління імператора Костянтина Великого. Він був видатною духовною постаттю, знаною за свою побожність та мудрість.

Святий Митрофан народився в знатній родині. Його батько, Дометій, був братом римського імператора Проба. Прийнявши християнство, Дометій став спочатку пресвітером, а згодом - єпископом. Після його смерті духовну справу продовжили його сини - Проб і Митрофан.

Митрофан привернув увагу імператора Костянтина своїм благочестивим життям і розумом. Імператор запросив його до Рима, а згодом - до Візантії (майбутнього Константинополя), де на Першому Вселенському соборі 325 року Митрофана було поставлено Патріархом.

Святий Митрофан відійшов у вічність у 326 році, доживши до 117 років. Його мощі спочивають у Константинополі в храмі, збудованому на його честь. 

Що не можна робити 4 червня

У день пам’яті святого Митрофана суворо заборонялося ледарювати - пращури вважали, що це тяжкий гріх, який накликає нещастя. 

Не можна також пліткувати й сваритися, адже це притягує біду в дім і порушує душевну рівновагу. 

Категорично заборонено плескати когось по плечу - за повір’ям, так можна передати хворобу чи нещастя. 

Уникайте купання у відкритих водоймах: в народі вірили, що в цей день водяник особливо активний і може затягнути людину під воду.

Народні прикмети і традиції 4 червня

Народні прикмети на 4 червня допомагають передбачити погоду на найближчі дні. 

  • Якщо на світанку стоїть духота - чекайте на дощ або зміну погоди. 
  • Якщо дощ розпочався цього дня, він може тривати ще кілька діб. 
  • Коли ввечері розкриваються квіти фіалки чи матіоли - літо обіцяє бути теплим і сонячним. 

У народі цей день називали Митрофан Гнойовик, адже саме в цей період традиційно удобрювали землю.

Талісманом народжених 4 червня є малахіт (фото: Вікіпедія) 

У кого День ангела 4 червня

4 червня День ангела відзначають:

  • Іван
  • Марія
  • Марфа
  • Назар
  • Петро
  • Софія

Людям, які народилися 4 червня, талісманом слугує малахіт. Із давніх часів його вважали каменем, що приносить міцне здоров’я. Його носили як захист від хвороб та негараздів. Найсильнішими оберегами вважаються малахіти світлого забарвлення.

Вас може зацікавити

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
День ангелаЦерковний календарПрикметиСвята