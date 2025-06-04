Свято 4 червня: що сьогодні не можна робити, народні прикмети та у кого День ангела
4 червня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святителя Митрофана, патріарха Константинопольського. До кінця року залишається 210 днів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 4 червня і у кого День ангела.
Що за церковне свято сьогодні
4 червня за православним календарем згадують святого Митрофана - патріарха Царгородського, який жив у часи правління імператора Костянтина Великого. Він був видатною духовною постаттю, знаною за свою побожність та мудрість.
Святий Митрофан народився в знатній родині. Його батько, Дометій, був братом римського імператора Проба. Прийнявши християнство, Дометій став спочатку пресвітером, а згодом - єпископом. Після його смерті духовну справу продовжили його сини - Проб і Митрофан.
Митрофан привернув увагу імператора Костянтина своїм благочестивим життям і розумом. Імператор запросив його до Рима, а згодом - до Візантії (майбутнього Константинополя), де на Першому Вселенському соборі 325 року Митрофана було поставлено Патріархом.
Святий Митрофан відійшов у вічність у 326 році, доживши до 117 років. Його мощі спочивають у Константинополі в храмі, збудованому на його честь.
Що не можна робити 4 червня
У день пам’яті святого Митрофана суворо заборонялося ледарювати - пращури вважали, що це тяжкий гріх, який накликає нещастя.
Не можна також пліткувати й сваритися, адже це притягує біду в дім і порушує душевну рівновагу.
Категорично заборонено плескати когось по плечу - за повір’ям, так можна передати хворобу чи нещастя.
Уникайте купання у відкритих водоймах: в народі вірили, що в цей день водяник особливо активний і може затягнути людину під воду.
Народні прикмети і традиції 4 червня
Народні прикмети на 4 червня допомагають передбачити погоду на найближчі дні.
- Якщо на світанку стоїть духота - чекайте на дощ або зміну погоди.
- Якщо дощ розпочався цього дня, він може тривати ще кілька діб.
- Коли ввечері розкриваються квіти фіалки чи матіоли - літо обіцяє бути теплим і сонячним.
У народі цей день називали Митрофан Гнойовик, адже саме в цей період традиційно удобрювали землю.
Талісманом народжених 4 червня є малахіт (фото: Вікіпедія)
У кого День ангела 4 червня
4 червня День ангела відзначають:
- Іван
- Марія
- Марфа
- Назар
- Петро
- Софія
Людям, які народилися 4 червня, талісманом слугує малахіт. Із давніх часів його вважали каменем, що приносить міцне здоров’я. Його носили як захист від хвороб та негараздів. Найсильнішими оберегами вважаються малахіти світлого забарвлення.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.