Свято 4 червня: що сьогодні не можна робити, народні прикмети та у кого День ангела

4 червня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святителя Митрофана, патріарха Константинопольського. До кінця року залишається 210 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 4 червня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

4 червня за православним календарем згадують святого Митрофана - патріарха Царгородського, який жив у часи правління імператора Костянтина Великого. Він був видатною духовною постаттю, знаною за свою побожність та мудрість.

Святий Митрофан народився в знатній родині. Його батько, Дометій, був братом римського імператора Проба. Прийнявши християнство, Дометій став спочатку пресвітером, а згодом - єпископом. Після його смерті духовну справу продовжили його сини - Проб і Митрофан.

Митрофан привернув увагу імператора Костянтина своїм благочестивим життям і розумом. Імператор запросив його до Рима, а згодом - до Візантії (майбутнього Константинополя), де на Першому Вселенському соборі 325 року Митрофана було поставлено Патріархом.

Святий Митрофан відійшов у вічність у 326 році, доживши до 117 років. Його мощі спочивають у Константинополі в храмі, збудованому на його честь.

Що не можна робити 4 червня

У день пам’яті святого Митрофана суворо заборонялося ледарювати - пращури вважали, що це тяжкий гріх, який накликає нещастя.

Не можна також пліткувати й сваритися, адже це притягує біду в дім і порушує душевну рівновагу.

Категорично заборонено плескати когось по плечу - за повір’ям, так можна передати хворобу чи нещастя.

Уникайте купання у відкритих водоймах: в народі вірили, що в цей день водяник особливо активний і може затягнути людину під воду.

Народні прикмети і традиції 4 червня

Народні прикмети на 4 червня допомагають передбачити погоду на найближчі дні.

Якщо на світанку стоїть духота - чекайте на дощ або зміну погоди.

Якщо дощ розпочався цього дня, він може тривати ще кілька діб.

Коли ввечері розкриваються квіти фіалки чи матіоли - літо обіцяє бути теплим і сонячним.

У народі цей день називали Митрофан Гнойовик, адже саме в цей період традиційно удобрювали землю.

Талісманом народжених 4 червня є малахіт (фото: Вікіпедія)

У кого День ангела 4 червня

4 червня День ангела відзначають:

Іван

Марія

Марфа

Назар

Петро

Софія

Людям, які народилися 4 червня, талісманом слугує малахіт. Із давніх часів його вважали каменем, що приносить міцне здоров’я. Його носили як захист від хвороб та негараздів. Найсильнішими оберегами вважаються малахіти світлого забарвлення.