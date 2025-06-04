Праздник 4 июня: что сегодня нельзя делать, народные приметы и у кого День ангела

4 июня православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. До конца года остается 210 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 4 июня и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

4 июня по православному календарю вспоминают святого Митрофана - патриарха Царьградского, который жил во времена правления императора Константина Великого. Он был выдающейся духовной фигурой, известной за свою набожность и мудрость.

Святой Митрофан родился в знатной семье. Его отец, Дометий, был братом римского императора Проба. Приняв христианство, Дометий стал сначала пресвитером, а впоследствии - епископом. После его смерти духовное дело продолжили его сыновья - Проб и Митрофан.

Митрофан привлек внимание императора Константина своей благочестивой жизнью и умом. Император пригласил его в Рим, а впоследствии - в Византию (будущий Константинополь), где на Первом Вселенском соборе 325 года Митрофан был поставлен Патриархом.

Святой Митрофан отошел в вечность в 326 году, дожив до 117 лет. Его мощи почивают в Константинополе в храме, построенном в его честь.

Что нельзя делать 4 июня

В день памяти святого Митрофана строго запрещалось бездельничать - предки считали, что это тяжкий грех, который навлекает несчастье.

Нельзя также сплетничать и ссориться, ведь это притягивает беду в дом и нарушает душевное равновесие.

Категорически запрещено хлопать кого-то по плечу - по поверью, так можно передать болезнь или несчастье.

Избегайте купания в открытых водоемах: в народе верили, что в этот день водяной особенно активен и может затянуть человека под воду.

Народные приметы и традиции 4 июня

Народные приметы на 4 июня помогают предсказать погоду на ближайшие дни.

Если на рассвете стоит духота - ждите дождь или смену погоды.

Если дождь начался в этот день, он может продолжаться еще несколько суток.

Когда вечером раскрываются цветы фиалки или маттиолы - лето обещает быть теплым и солнечным.

В народе этот день называли Митрофан Навозник, ведь именно в этот период традиционно удобряли землю.

Талисманом рожденных 4 июня является малахит (фото: Википедия)

У кого День ангела 4 июня

4 июня День ангела отмечают:

Иван

Мария

Марфа

Назар

Петр

София

Людям, которые родились 4 июня, талисманом служит малахит. С давних времен его считали камнем, приносящим крепкое здоровье. Его носили как защиту от болезней и невзгод. Самыми сильными оберегами считаются малахиты светлой окраски.