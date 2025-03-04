Свято сьогодні, 4 березня: важливі церковні заборони, прикмети, молитва від хвороб та бідності

Сьогодні, 4 березня, православні християни вшановують пам’ять преподобного Герасима Йорданського. У цей день, що припадає на Великий піст 2025 , існують особливі церковні заборони, які важливо дотримуватися, а також народні прикмети, що віщують погоду та врожай.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити цього дня та які традиції пов’язані зі святом.

На честь кого церковне свято сьогодні, 4 березня

Герасим народився в Лікії (Мала Азія) та в молодому віці став монахом. Він вирушив до Палестини, де оселився в пустелі біля річки Йордан. Там він заснував монастир, який став центром чернечого життя. Преподобний вів суворе аскетичне життя, харчувався лише хлібом, водою та фініками, а під час Великого посту повністю відмовлявся від їжі.

Одного разу святий побачив пораненого лева, у лапі якого застряг шип. Він допоміг тварині, і з того часу лев залишився жити при монастирі, ставши вірним супутником ченців.

Його монастир біля річки Йордан існує й сьогодні та є важливим місцем паломництва для християн.

Що не можна робити 4 березня

Згідно з церковними настановами, у цей день забороняється:

вживати м'ясні та молочні продукти, а також багато їсти

байдикувати та лінуватися

сваритися, лихословити, заздрити та пліткувати (конфлікти в цей день можуть накликати нещастя на весь рік)

відмовляти у допомозі тим, хто її потребує

ображати і знущатися над тваринами і птахами, а також виганяти тварин з хати

Також сьогодні суворо заборонено шити, в’язати та прати. Сьогодні не можна багато їсти (ілюстративне фото: Freepik)

Народні прикмети і традиції 4 березня

Якщо на Герасима ясно та сонячно, то весна буде рання і тепла.

Якщо ж на Герасима похмуро і йде сніг або дощ, то весна буде затяжною та холодною.

Якщо на Герасима дме теплий вітер, то літо буде тепле та врожайне.

Якщо на Герасима ще лежить сніг, то довго ще чекати на тепло.

Якщо граки прилетіли до Герасима, то скоро зійде сніг.

Якщо сороки стрибають біля хат, то скоро буде відлига.

Яка погода на Герасима, таким буде і врожай (сонячний та теплий день 4 березня віщує добрий врожай).

Якщо на Герасима мороз, то жито вродить, а гречка - ні.

Наші предки також помітили, що на Герасима гуси починають нестися і їх треба особливо доглядати.

Сьогодні можна молитися святому Герасиму, щоб він оберігав від хвороб, бідності та злих духів.

Молитва до святого Герасима

О преподобний отче Герасиме, угоднику Божий, вірний слуго Христовий! З любов’ю припадаємо до тебе та молимося. Захисти нас своїми святими молитвами від усякого зла, від скорбот, хвороб і спокус лукавого.

Ти, що в чистоті та смиренні служив Господу, навчи нас істинної віри, терпіння та покаяння. Моли Всемилостивого Бога, щоб дарував нам мир душевний, кріпость у випробуваннях і силу творити добрі справи.

О святий Герасиме, будь заступником нашим перед престолом Господнім, захисти нас від бід та напастей, і приведи на шлях спасіння. Амінь.

У кого День ангела 4 березня

Люди, народжені 4 березня, мають сильний характер, рішучість і прагнення до гармонії. Іменинниками цього дня є Герасим, Павло, Юліанія, Яків, В'ячеслав, Григорій.

Талісманом цих людей є карнеол - різновид агату, що символізує мужність, силу та захист. У Середньовіччі його носили для оберігання від темних сил, а також для зміцнення духу та впевненості. Вважається, що цей камінь приносить успіх, підтримує енергію та допомагає долати труднощі.

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