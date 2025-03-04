ua en ru
Вт, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Свято сьогодні, 4 березня: важливі церковні заборони, прикмети, молитва від хвороб та бідності

Вівторок 04 березня 2025 05:55
UA EN RU
Свято сьогодні, 4 березня: важливі церковні заборони, прикмети, молитва від хвороб та бідності Яке сьогодні, 4 березня, церковне свято в Україні (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Дмитро Войналович

Сьогодні, 4 березня, православні християни вшановують пам’ять преподобного Герасима Йорданського. У цей день, що припадає на Великий піст 2025, існують особливі церковні заборони, які важливо дотримуватися, а також народні прикмети, що віщують погоду та врожай.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити цього дня та які традиції пов’язані зі святом.

На честь кого церковне свято сьогодні, 4 березня

Герасим народився в Лікії (Мала Азія) та в молодому віці став монахом. Він вирушив до Палестини, де оселився в пустелі біля річки Йордан. Там він заснував монастир, який став центром чернечого життя. Преподобний вів суворе аскетичне життя, харчувався лише хлібом, водою та фініками, а під час Великого посту повністю відмовлявся від їжі.

Одного разу святий побачив пораненого лева, у лапі якого застряг шип. Він допоміг тварині, і з того часу лев залишився жити при монастирі, ставши вірним супутником ченців.

Його монастир біля річки Йордан існує й сьогодні та є важливим місцем паломництва для християн.

Що не можна робити 4 березня

Згідно з церковними настановами, у цей день забороняється:

  • вживати м'ясні та молочні продукти, а також багато їсти
  • байдикувати та лінуватися
  • сваритися, лихословити, заздрити та пліткувати (конфлікти в цей день можуть накликати нещастя на весь рік)
  • відмовляти у допомозі тим, хто її потребує
  • ображати і знущатися над тваринами і птахами, а також виганяти тварин з хати

Також сьогодні суворо заборонено шити, в’язати та прати. Свято сьогодні, 4 березня: важливі церковні заборони, прикмети, молитва від хвороб та бідностіСьогодні не можна багато їсти (ілюстративне фото: Freepik)

Народні прикмети і традиції 4 березня

  • Якщо на Герасима ясно та сонячно, то весна буде рання і тепла.
  • Якщо ж на Герасима похмуро і йде сніг або дощ, то весна буде затяжною та холодною.
  • Якщо на Герасима дме теплий вітер, то літо буде тепле та врожайне.
  • Якщо на Герасима ще лежить сніг, то довго ще чекати на тепло.
  • Якщо граки прилетіли до Герасима, то скоро зійде сніг.
  • Якщо сороки стрибають біля хат, то скоро буде відлига.
  • Яка погода на Герасима, таким буде і врожай (сонячний та теплий день 4 березня віщує добрий врожай).
  • Якщо на Герасима мороз, то жито вродить, а гречка - ні.

Наші предки також помітили, що на Герасима гуси починають нестися і їх треба особливо доглядати.

Сьогодні можна молитися святому Герасиму, щоб він оберігав від хвороб, бідності та злих духів.

Молитва до святого Герасима

О преподобний отче Герасиме, угоднику Божий, вірний слуго Христовий! З любов’ю припадаємо до тебе та молимося. Захисти нас своїми святими молитвами від усякого зла, від скорбот, хвороб і спокус лукавого.

Ти, що в чистоті та смиренні служив Господу, навчи нас істинної віри, терпіння та покаяння. Моли Всемилостивого Бога, щоб дарував нам мир душевний, кріпость у випробуваннях і силу творити добрі справи.

О святий Герасиме, будь заступником нашим перед престолом Господнім, захисти нас від бід та напастей, і приведи на шлях спасіння. Амінь.

У кого День ангела 4 березня

Люди, народжені 4 березня, мають сильний характер, рішучість і прагнення до гармонії. Іменинниками цього дня є Герасим, Павло, Юліанія, Яків, В'ячеслав, Григорій.

Талісманом цих людей є карнеол - різновид агату, що символізує мужність, силу та захист. У Середньовіччі його носили для оберігання від темних сил, а також для зміцнення духу та впевненості. Вважається, що цей камінь приносить успіх, підтримує енергію та допомагає долати труднощі.

Вас може зацікавити

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята Свята в Україні ПЦУ Великий піст Піст Церковний календар
NEWS
Втрати РФ з початку повномасштабної війни досягли майже 880 тисяч солдатів, - Генштаб
Втрати РФ з початку повномасштабної війни досягли майже 880 тисяч солдатів, - Генштаб