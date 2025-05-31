Свято сьогодні, 31 травня: що не можна робити, у кого День ангела, народні прикмети

31 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять апостола від 70-ти Єрма. До кінця року залишається 214 днів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 31 травня і у кого День ангела.
31 травня за церковним календарем вшановується пам’ять апостола від 70-ти Єрма. Цей святий, також знаний як Єрм, належав до числа апостолів із сімдесяти учнів Ісуса. Його ім’я згадується у Посланні апостола Павла до Римлян, де Павло передає вітання Єрмі разом з іншими братами (Рим. 16:14).
Існує припущення, що Єрма був впливовим діячем ранньої християнської громади в Римі, адже його згадують особисто. За церковним переданням, він служив єпископом у місті Філіппополь. Єрма шанують за його ревність, духовні труди та проповідь Євангелія.
У цей день не рекомендується вступати в конфлікти або вживати образливі слова - це може накликати негаразди та зіпсувати стосунки з близькими.
Також бажано утриматися від фізичної праці вдома або в саду, адже це може виснажити енергетично і принести втому замість користі.
Згідно з народними віруваннями, не слід примушувати до роботи коней - це вважається поганою прикметою і може обернутися неприємностями.
Переїжджати в цей день теж не радять: існує повір’я, що зміна місця проживання зараз може призвести до фінансових втрат, проблем із роботою та навіть до погіршення здоров’я.
Не варто купатися у водоймах чи вирушати на риболовлю, оскільки вода цього дня вважається особливо небезпечною. За народними уявленнями, саме в цей період русалки виходять на берег, і зустріч із ними може мати фатальні наслідки.
З давніх-давен 31 травня вважався важливим днем для спостережень за природою, адже за прикметами цього дня визначали не лише погоду на найближчі тижні, а й якою буде зима та врожай.
У народному календарі це свято знане як Веремій Розпрягальник - день, коли завершували посівну кампанію, що починалася 1 травня у день Веремія Запашника. Його ще називали Бобовником, бо саме на цей час припадали основні роботи з висаджування бобових культур.
31 травня День ангела відзначають
Людям, які народилися 31 травня, зазвичай приписують як оберіг цитрин. Цей яскравий камінь із відтінками жовтого й помаранчевого кольору має сонячну ауру.
У багатьох народів існувало переконання, що цитрин вбирає в себе тепло й силу сонця, тому його вважали джерелом позитиву та життєвої енергії. Цей мінерал символізує добрий настрій, оптимізм і внутрішнє світло.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.