Праздник сегодня, 31 мая: что нельзя делать, у кого День ангела, народные приметы

31 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память апостола от 70-ти Ерма. До конца года остается 214 дней.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 31 мая и у кого День ангела.
31 мая по церковному календарю почитается память апостола от 70-ти Ерма. Этот святой, также известный как Ерм, принадлежал к числу апостолов из семидесяти учеников Иисуса. Его имя упоминается в Послании апостола Павла к Римлянам, где Павел передает приветствие Ерме вместе с другими братьями (Рим. 16:14).
Существует предположение, что Ерма был влиятельным деятелем ранней христианской общины в Риме, ведь его упоминают лично. По церковному преданию, он служил епископом в городе Филиппополь. Ерма почитают за его ревность, духовные труды и проповедь Евангелия.
В этот день не рекомендуется вступать в конфликты или употреблять оскорбительные слова - это может навлечь неприятности и испортить отношения с близкими.
Также желательно воздержаться от физического труда дома или в саду, ведь это может истощить энергетически и принести усталость вместо пользы.
Согласно народным верованиям, не следует принуждать к работе лошадей - это считается плохой приметой и может обернуться неприятностями.
Переезжать в этот день тоже не советуют: существует поверье, что смена места жительства сейчас может привести к финансовым потерям, проблемам с работой и даже к ухудшению здоровья.
Не стоит купаться в водоемах или отправляться на рыбалку, поскольку вода в этот день считается особенно опасной. По народным представлениям, именно в этот период русалки выходят на берег, и встреча с ними может иметь фатальные последствия.
Издавна 31 мая считался важным днем для наблюдений за природой, ведь по приметам этого дня определяли не только погоду на ближайшие недели, но и какой будет зима и урожай.
В народном календаре этот праздник известен как Еремей Розпрягальник - день, когда завершали посевную кампанию, которая начиналась 1 мая в день Еремея Запашника. Его еще называли Бобовником, потому что именно на это время приходились основные работы по высадке бобовых культур.
31 мая День ангела отмечают
Людям, которые родились 31 мая, обычно приписывают в качестве оберега цитрин. Этот яркий камень с оттенками желтого и оранжевого цвета обладает солнечной аурой.
У многих народов существовало убеждение, что цитрин вбирает в себя тепло и силу солнца, поэтому его считали источником позитива и жизненной энергии. Этот минерал символизирует хорошее настроение, оптимизм и внутренний свет.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.