Праздник сегодня, 31 мая: что нельзя делать, у кого День ангела, народные приметы

Что за церковный праздник сегодня

31 мая по церковному календарю почитается память апостола от 70-ти Ерма. Этот святой, также известный как Ерм, принадлежал к числу апостолов из семидесяти учеников Иисуса. Его имя упоминается в Послании апостола Павла к Римлянам, где Павел передает приветствие Ерме вместе с другими братьями (Рим. 16:14).

Существует предположение, что Ерма был влиятельным деятелем ранней христианской общины в Риме, ведь его упоминают лично. По церковному преданию, он служил епископом в городе Филиппополь. Ерма почитают за его ревность, духовные труды и проповедь Евангелия.

Что нельзя делать 31 мая

В этот день не рекомендуется вступать в конфликты или употреблять оскорбительные слова - это может навлечь неприятности и испортить отношения с близкими.

Также желательно воздержаться от физического труда дома или в саду, ведь это может истощить энергетически и принести усталость вместо пользы.

Согласно народным верованиям, не следует принуждать к работе лошадей - это считается плохой приметой и может обернуться неприятностями.

Переезжать в этот день тоже не советуют: существует поверье, что смена места жительства сейчас может привести к финансовым потерям, проблемам с работой и даже к ухудшению здоровья.

Не стоит купаться в водоемах или отправляться на рыбалку, поскольку вода в этот день считается особенно опасной. По народным представлениям, именно в этот период русалки выходят на берег, и встреча с ними может иметь фатальные последствия.

31 мая не следует принуждать к работе лошадей (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 31 мая

Издавна 31 мая считался важным днем для наблюдений за природой, ведь по приметам этого дня определяли не только погоду на ближайшие недели, но и какой будет зима и урожай.

Если утром опускался туман, то ждали быстрого ухудшения погоды.

Дождь в этот день считался недобрым признаком - верили, что он предвещает слабый урожай, тогда как ясная и солнечная погода обещала щедрое количество пшеницы и овса.

Если же 31 мая бушевала непогода, то ожидали лютой и суровой зимы.

Когда кукушка громко кует, это воспринимали как знак того, что установится хорошая и продолжительная погода.

В народном календаре этот праздник известен как Еремей Розпрягальник - день, когда завершали посевную кампанию, которая начиналась 1 мая в день Еремея Запашника. Его еще называли Бобовником, потому что именно на это время приходились основные работы по высадке бобовых культур.

У кого День ангела 31 мая

31 мая День ангела отмечают

Борис

Веремий

Кристина

Николай

Роман

Филипп

Людям, которые родились 31 мая, обычно приписывают в качестве оберега цитрин. Этот яркий камень с оттенками желтого и оранжевого цвета обладает солнечной аурой.

У многих народов существовало убеждение, что цитрин вбирает в себя тепло и силу солнца, поэтому его считали источником позитива и жизненной энергии. Этот минерал символизирует хорошее настроение, оптимизм и внутренний свет.