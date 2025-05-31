Свято сьогодні, 31 травня: що не можна робити, у кого День ангела, народні прикмети

31 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять апостола від 70-ти Єрма. До кінця року залишається 214 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 31 травня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

31 травня за церковним календарем вшановується пам’ять апостола від 70-ти Єрма. Цей святий, також знаний як Єрм, належав до числа апостолів із сімдесяти учнів Ісуса. Його ім’я згадується у Посланні апостола Павла до Римлян, де Павло передає вітання Єрмі разом з іншими братами (Рим. 16:14).

Існує припущення, що Єрма був впливовим діячем ранньої християнської громади в Римі, адже його згадують особисто. За церковним переданням, він служив єпископом у місті Філіппополь. Єрма шанують за його ревність, духовні труди та проповідь Євангелія.

Що не можна робити 31 травня

У цей день не рекомендується вступати в конфлікти або вживати образливі слова - це може накликати негаразди та зіпсувати стосунки з близькими.

Також бажано утриматися від фізичної праці вдома або в саду, адже це може виснажити енергетично і принести втому замість користі.

Згідно з народними віруваннями, не слід примушувати до роботи коней - це вважається поганою прикметою і може обернутися неприємностями.

Переїжджати в цей день теж не радять: існує повір’я, що зміна місця проживання зараз може призвести до фінансових втрат, проблем із роботою та навіть до погіршення здоров’я.

Не варто купатися у водоймах чи вирушати на риболовлю, оскільки вода цього дня вважається особливо небезпечною. За народними уявленнями, саме в цей період русалки виходять на берег, і зустріч із ними може мати фатальні наслідки.

31 травня не слід примушувати до роботи коней (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 31 травня

З давніх-давен 31 травня вважався важливим днем для спостережень за природою, адже за прикметами цього дня визначали не лише погоду на найближчі тижні, а й якою буде зима та врожай.

Якщо вранці опускався туман, то чекали на швидке погіршення погоди.

Дощ у цей день вважався недоброю ознакою - вірили, що він передвіщає слабкий урожай, тоді як ясна й сонячна погода обіцяла щедру кількість пшениці та вівса.

Якщо ж 31 травня вирувала негода, то очікували лютої та суворої зими.

Коли зозуля гучно кує, це сприймали як знак того, що встановиться гарна і тривала погода.

У народному календарі це свято знане як Веремій Розпрягальник - день, коли завершували посівну кампанію, що починалася 1 травня у день Веремія Запашника. Його ще називали Бобовником, бо саме на цей час припадали основні роботи з висаджування бобових культур.

У кого День ангела 31 травня

31 травня День ангела відзначають

Борис

Веремій

Христина

Миколай

Роман

Філіп

Людям, які народилися 31 травня, зазвичай приписують як оберіг цитрин. Цей яскравий камінь із відтінками жовтого й помаранчевого кольору має сонячну ауру.

У багатьох народів існувало переконання, що цитрин вбирає в себе тепло й силу сонця, тому його вважали джерелом позитиву та життєвої енергії. Цей мінерал символізує добрий настрій, оптимізм і внутрішнє світло.