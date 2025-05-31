Праздник сегодня, 31 мая: что нельзя делать, у кого День ангела, народные приметы
31 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память апостола от 70-ти Ерма. До конца года остается 214 дней.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 31 мая и у кого День ангела.
Что за церковный праздник сегодня
31 мая по церковному календарю почитается память апостола от 70-ти Ерма. Этот святой, также известный как Ерм, принадлежал к числу апостолов из семидесяти учеников Иисуса. Его имя упоминается в Послании апостола Павла к Римлянам, где Павел передает приветствие Ерме вместе с другими братьями (Рим. 16:14).
Существует предположение, что Ерма был влиятельным деятелем ранней христианской общины в Риме, ведь его упоминают лично. По церковному преданию, он служил епископом в городе Филиппополь. Ерма почитают за его ревность, духовные труды и проповедь Евангелия.
Что нельзя делать 31 мая
В этот день не рекомендуется вступать в конфликты или употреблять оскорбительные слова - это может навлечь неприятности и испортить отношения с близкими.
Также желательно воздержаться от физического труда дома или в саду, ведь это может истощить энергетически и принести усталость вместо пользы.
Согласно народным верованиям, не следует принуждать к работе лошадей - это считается плохой приметой и может обернуться неприятностями.
Переезжать в этот день тоже не советуют: существует поверье, что смена места жительства сейчас может привести к финансовым потерям, проблемам с работой и даже к ухудшению здоровья.
Не стоит купаться в водоемах или отправляться на рыбалку, поскольку вода в этот день считается особенно опасной. По народным представлениям, именно в этот период русалки выходят на берег, и встреча с ними может иметь фатальные последствия.
31 мая не следует принуждать к работе лошадей (фото: Freepik.com)
Народные приметы и традиции 31 мая
Издавна 31 мая считался важным днем для наблюдений за природой, ведь по приметам этого дня определяли не только погоду на ближайшие недели, но и какой будет зима и урожай.
- Если утром опускался туман, то ждали быстрого ухудшения погоды.
- Дождь в этот день считался недобрым признаком - верили, что он предвещает слабый урожай, тогда как ясная и солнечная погода обещала щедрое количество пшеницы и овса.
- Если же 31 мая бушевала непогода, то ожидали лютой и суровой зимы.
- Когда кукушка громко кует, это воспринимали как знак того, что установится хорошая и продолжительная погода.
В народном календаре этот праздник известен как Еремей Розпрягальник - день, когда завершали посевную кампанию, которая начиналась 1 мая в день Еремея Запашника. Его еще называли Бобовником, потому что именно на это время приходились основные работы по высадке бобовых культур.
У кого День ангела 31 мая
31 мая День ангела отмечают
- Борис
- Веремий
- Кристина
- Николай
- Роман
- Филипп
Людям, которые родились 31 мая, обычно приписывают в качестве оберега цитрин. Этот яркий камень с оттенками желтого и оранжевого цвета обладает солнечной аурой.
У многих народов существовало убеждение, что цитрин вбирает в себя тепло и силу солнца, поэтому его считали источником позитива и жизненной энергии. Этот минерал символизирует хорошее настроение, оптимизм и внутренний свет.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.