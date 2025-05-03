Свято сьогодні, 3 травня: що не можна робити у цей день, народні прикмети, Дні ангела

Що за церковне свято сьогодні

Преподобний Феодосій Печерський, свято якого відзначається сьогодні, - одна з ключових постатей Києво-Печерської лаври та засновник чернечого життя на Русі.

Народився він у Василькові, ще змалку проявив інтерес до духовної освіти та церковного життя. Попри опір матері, у 24 роки він таємно вступив до Печерського монастиря. Феодосій був відомий своєю скромністю - не цурався фізичної праці й завжди допомагав братії.

У 1057 році його обрали ігуменом, і саме за його правління монастир набув великого значення. Він впровадив статут Студійського монастиря, зробивши обитель прикладом суворого чернечого життя. Феодосія шанували навіть князі, а сам він виступав на захист несправедливо засуджених. Помер він 3 травня 1074 року, а його мощі перенесли до Успенського собору, де їм поклонялися тисячі прочан.

Крім того, 3 травня вшановують Києво-Печерську ікону Успіння Пресвятої Богородиці. За переказами, саму ікону Богородиця передала майстрам, які будували Успенський собор.

До XX століття вона перебувала в соборі, поки її не вивезли під час Другої світової війни. Сьогодні в лаврі зберігається її копія XIX століття, яку також вважають чудотворною.

Українська ікона Феодосія Печерського (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 3 травня

Не слід було дарувати чи приймати носові хустки - вважалося, що це може накликати хворобу.

Наші предки цього дня остерігалися проливати молоко, бо вірили, що це стане причиною сімейних конфліктів.

Сумувати в цей день теж не радили, адже вірили, що це принесе сльози на сорок днів уперед.

На церковне свято 3 травня рекомендували уникати сварок і лихослів’я, адже церква засуджує гнів, жадібність, заздрість, помсту та ледарство.

Також важливо було не відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

За народними прикметами, у цей день не можна сваритися подружжю - вважалося, що такий настрій у родині збережеться на цілий рік.

Народні прикмети і традиції 3 травня

3 травня в народному календарі відоме як день Марфи Розсадниці - на честь мучеників Марфи і Тимофія, чию пам’ять вшановують цього дня. Назва свята пов’язана з традиціями висаджування розсади, зокрема капусти, бо вважалося, що посіяне цього дня принесе подвійний врожай.

Люди спостерігали за природою, щоб дізнатися про майбутню погоду та літо:

якщо вранці з’явилася роса - очікується гарна днина, а її відсутність - прикмета дощів;

поява грозових хмар - ознака погіршення погоди;

немає роси - значить, літо буде дощовим;

коли гуси активно розправляють крила - варто готуватися до сильного вітру;

У народі також вірили, що цього дня молоко має найкращий смак - тому дату ще називали Марфа Молочна.

У кого День ангела 3 травня

3 травня іменини відзначають

Микола

Павло

Петро

Тимофій

Уляна

Юліана

Оберігом для тих, хто народився 3 травня, вважається камінь соколине око. Це природний мінерал, який належить до цінного каміння. З давніх-давен існувала думка, що цей камінь розвиває інтуїцію та допомагає краще відчувати навколишній світ.