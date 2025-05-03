Праздник сегодня, 3 мая: что нельзя делать в этот день, народные приметы, Дни ангела

Что за церковный праздник сегодня

Преподобный Феодосий Печерский, праздник которого отмечается сегодня, - одна из ключевых фигур Киево-Печерской лавры и основатель монашеской жизни на Руси.

Родился он в Василькове, еще с детства проявил интерес к духовному образованию и церковной жизни. Несмотря на сопротивление матери, в 24 года он тайно поступил в Печерский монастырь. Феодосий был известен своей скромностью - не чурался физического труда и всегда помогал братии.

В 1057 году его избрали игуменом, и именно при его правлении монастырь приобрел большое значение. Он внедрил устав Студийского монастыря, сделав обитель примером строгой монашеской жизни. Феодосия почитали даже князья, а сам он выступал в защиту несправедливо осужденных. Умер он 3 мая 1074 года, а его мощи перенесли в Успенский собор, где им поклонялись тысячи паломников.

Кроме того, 3 мая почитают Киево-Печерскую икону Успения Пресвятой Богородицы. По преданию, саму икону Богородица передала мастерам, которые строили Успенский собор.

До XX века она находилась в соборе, пока ее не вывезли во время Второй мировой войны. Сегодня в лавре хранится ее копия XIX века, которую также считают чудотворной.

Украинская икона Феодосия Печерского (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 3 мая

Не следовало дарить или принимать носовые платки - считалось, что это может навлечь болезнь.

Наши предки в этот день остерегались проливать молоко, потому что верили, что это станет причиной семейных конфликтов.

Грустить в этот день тоже не советовали, ведь верили, что это принесет слезы на сорок дней вперед.

На церковный праздник 3 мая рекомендовали избегать ссор и сквернословия, ведь церковь осуждает гнев, жадность, зависть, месть и праздность.

Также важно было не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

По народным приметам, в этот день нельзя ссориться супругам - считалось, что такое настроение в семье сохранится на целый год.

Народные приметы и традиции 3 мая

3 мая в народном календаре известно как день Марфы Рассадницы - в честь мучеников Марфы и Тимофея, чью память чтят в этот день. Название праздника связано с традициями высаживания рассады, в частности капусты, так как считалось, что посеянное в этот день принесет двойной урожай.

Люди наблюдали за природой, чтобы узнать о будущей погоде и лете:

если утром появилась роса - ожидается хороший день, а ее отсутствие - примета дождей;

появление грозовых облаков - признак ухудшения погоды;

нет росы - значит, лето будет дождливым;

когда гуси активно расправляют крылья - стоит готовиться к сильному ветру;

В народе также верили, что в этот день молоко имеет лучший вкус - поэтому дату еще называли Марфа Молочная.

У кого День ангела 3 мая

3 мая именины отмечают

Николай

Павел

Петр

Тимофей

Ульяна

Юлиана

Оберегом для тех, кто родился 3 мая, считается камень соколиный глаз. Это природный минерал, который относится к ценным камням. Издавна существовало мнение, что этот камень развивает интуицию и помогает лучше чувствовать окружающий мир.