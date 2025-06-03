Свято сьогодні, 3 червня: що не можна робити, прикмети та День ангела

3 червня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам’ять святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним. До кінця року залишається 211 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 3 червня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

3 червня за новим стилем вшановується пам’ять святих мучеників Лукілліана та його супутників.

Лукілліан походив з Нікомідії та жив у III столітті. Більшу частину життя він був язичницьким жерцем, однак на схилі років зрозумів неправду поганської віри й прийняв християнство. Після хрещення він став ревним проповідником нової віри, і завдяки йому до християнства навернулося багато його співвітчизників.

Згодом хтось доніс місцевій владі про перехід Лукілліана до нової віри. Правитель викликав його і намагався змусити зректися Христа, але старець залишився непохитним - за це його кинули до в’язниці. Там він познайомився з чотирма юними християнами - Клавдієм, Іпатієм, Павлом та Діонісієм.

Лукілліан підтримував їх у вірі, наставляв і закликав не боятися мук. Коли всіх п’ятьох намагалися спалити в печі, вогонь несподівано згас, і вони залишилися живими - це визнали за диво. Тоді влада, щоб уникнути народного обурення, відправила їх до Візантії для страти.

У візантійській в’язниці їх доглядала благочестива діва на ім’я Павла: вона приносила їм їжу, лікувала й підбадьорювала. Її віра та підтримка стали опорою для в’язнів перед стратою. Зрештою і сама Павла була схоплена та страчена як християнська мучениця.

Що не можна робити 3 червня

У цей день важливо уникати сварок і конфліктів з близькими людьми, адже вважається, що сказані у гніві слова можуть обернутися тривалою ворожнечею або образою.

Якщо надворі дощ чи сильний вітер, краще залишитися вдома, бо негода в цей день вважається знаком небезпеки та невдач у дорозі.

Народна мудрість радить утриматися від укладання будь-яких угод, особливо серйозних чи фінансових, оскільки результат таких справ може бути невдалим.

Згідно з прикметами, не варто цього дня позичати гроші або давати їх у борг - це може призвести до постійних фінансових труднощів і незапланованих витрат.

Не рекомендується брати з собою велику суму готівки, бо існує повір’я, що це може обернутися раптовою втратою або крадіжкою.

Якщо собака неспокійно спить 3 червня, то чекають дощу (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 3 червня

Наші предки здавна спостерігали за природою й робили висновки на основі прикмет.

Якщо цього дня гриміла гроза, вважалося, що влітку буде мало сіна.

Ранковий туман, що розстилається над водою, обіцяв ясну і теплу погоду.

Коли собака втрачає апетит і неспокійно спить, чекали дощу.

Якщо дощ ішов увесь день, то можна було сподіватися на щедрий грибний урожай.

У цей день варто відкрити вікна й добре провітрити оселю - свіже повітря нібито виганяє погану енергію. Вірили також, що речі або білизну хворої людини слід винести на двір - вітер понесе недугу геть.

Якщо дме південний вітер, дівчатам радили стати до нього спиною, розвівши руки в сторони - мовляв, таким чином можна "піймати" доброго судженого.

У кого День ангела 3 червня

3 червня День ангела відзначають:

Денис

Дмитро

Клавдія

Лук'ян

Опанас

Павло

Юліан

Талісманом для тих, хто народився 3 червня, вважається карнеол. Це чарівний мінерал з яскравим, вогняним відтінком, який одразу привертає увагу. Ще з давніх часів йому приписували особливу силу. Карнеол символізує сміливість, внутрішню силу, цілеспрямованість та лідерські якості. Його енергія надихає на дії та допомагає долати труднощі.