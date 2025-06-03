Праздник сегодня, 3 июня: что нельзя делать, приметы и День ангела

3 июня православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святого мученика Лукилиана и тех, что с ним. До конца года остается 211 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 3 июня и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

3 июня по новому стилю почитается память святых мучеников Лукиллиана и его спутников.

Лукиллиан происходил из Никомидии и жил в III веке. Большую часть жизни он был языческим жрецом, однако на склоне лет понял неправду языческой веры и принял христианство. После крещения он стал ревностным проповедником новой веры, и благодаря ему в христианство обратилось много его соотечественников.

Впоследствии кто-то донес местным властям о переходе Лукиллиана в новую веру. Правитель вызвал его и пытался заставить отречься от Христа, но старец остался непреклонным - за это его бросили в тюрьму. Там он познакомился с четырьмя юными христианами - Клавдием, Ипатием, Павлом и Дионисием.

Лукиллиан поддерживал их в вере, наставлял и призывал не бояться мучений. Когда всех пятерых пытались сжечь в печи, огонь неожиданно погас, и они остались живыми - это сочли за чудо. Тогда власти, чтобы избежать народного возмущения, отправили их в Византию для казни.

В византийской тюрьме за ними присматривала благочестивая дева по имени Павла: она приносила им еду, лечила и ободряла. Ее вера и поддержка стали опорой для узников перед казнью. В конце концов и сама Павла была схвачена и казнена как христианская мученица.

Что нельзя делать 3 июня

В этот день важно избегать ссор и конфликтов с близкими людьми, ведь считается, что сказанные в гневе слова могут обернуться длительной враждой или обидой.

Если на улице дождь или сильный ветер, лучше остаться дома, потому что непогода в этот день считается знаком опасности и неудач в дороге.

Народная мудрость советует воздержаться от заключения каких-либо сделок, особенно серьезных или финансовых, поскольку результат таких дел может быть неудачным.

Согласно приметам, не стоит в этот день занимать деньги или давать их в долг - это может привести к постоянным финансовым трудностям и незапланированным тратам.

Не рекомендуется брать с собой крупную сумму наличных, так как существует поверье, что это может обернуться внезапной потерей или кражей.

Если собака беспокойно спит 3 июня, то ждут дождя (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 3 июня

Наши предки издавна наблюдали за природой и делали выводы на основе примет.

Если в этот день гремела гроза, считалось, что летом будет мало сена.

Утренний туман, расстилающийся над водой, обещал ясную и теплую погоду.

Когда собака теряет аппетит и беспокойно спит, ждали дождя.

Если дождь шел весь день, то можно было надеяться на щедрый грибной урожай.

В этот день стоит открыть окна и хорошо проветрить дом - свежий воздух якобы изгоняет плохую энергию. Верили также, что вещи или белье больного человека следует вынести на двор - ветер унесет болезнь прочь.

Если дует южный ветер, девушкам советовали стать к нему спиной, разведя руки в стороны - мол, таким образом можно "поймать" хорошего суженого.

У кого День ангела 3 июня

3 июня День ангела отмечают:

Денис

Дмитрий

Клавдия

Лукьян

Афанасий

Павел

Юлиан

Талисманом для тех, кто родился 3 июня, считается карнеол. Это волшебный минерал с ярким, огненным оттенком, который сразу привлекает внимание. Еще с древних времен ему приписывали особую силу. Карнеол символизирует смелость, внутреннюю силу, целеустремленность и лидерские качества. Его энергия вдохновляет на действия и помогает преодолевать трудности.