Свято сьогодні, 28 травня: що заборонено робити, у кого День ангела, народні прикмети

28 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять преподобного Микити сповідника, єпископа Халкідонського. До кінця року залишається 217 днів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 28 травня і у кого День ангела.
28 травня за новим стилем православні віряни вшановують пам’ять преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського. Він жив у Греції у VIII столітті та з молодості вирішив присвятити життя служінню Богові.
Микита був відомий своєю добротою, допомагав знедоленим, опікувався вдовами, сиротами та мандрівниками. У 762 році його обрали єпископом Халкидонським, і цю посаду він обіймав майже 50 років.
Під час іконоборчих гонінь за правління імператора Льва Вірменина Микита відкрито виступив на захист святих ікон. За це його було засуджено, жорстоко покарано і заслано. Помер він у вигнанні на початку IX століття. Біля його могили згодом почали відбуватися чудесні зцілення. Точне місце перебування мощей святого сьогодні невідоме.
У цей день суворо заборонено виконувати будь-яку фізичну роботу - натомість слід зосередитися на духовних справах, молитві та роздумах.
Не можна залишати двері оселі відчиненими, інакше в дім можуть проникнути не лише протяги, а й недобра енергія або злі наміри.
Категорично не рекомендується сваритися, вживати лайливі слова чи підвищувати голос - це порушує гармонію і може накликати на себе біду.
За народними віруваннями, не слід цього дня сварити чи карати дітей, адже мир і добробут можуть назавжди залишити дім.
Незаміжнім дівчатам варто утриматися від прогулянок опівдні, щоб не втратити шанс вийти заміж, а чоловікам не можна працювати на городі чи в полі, бо це загрожує втратою життєвих сил.
Прикмети, пов’язані з 28 травня, допомагають передбачити погоду та врожай:
У народному календарі це свято відоме як Микита Гусятник - вважається, що святий Микита захищає гусей і маленьких гусенят. Інша назва - Полудниця, і з нею пов’язано чимало містичних уявлень. За повір’ями, у цей день на полі з’являються духи у вигляді жінок із сковорідками: добрі духи прикривають ними пшеницю від спеки, а злі - спрямовують жар на посіви, щоб їх спалити.
28 травня День ангела відзначають
Людям, які народилися 28 травня, як талісман підходить нефрит - камінь з давньою історією та глибоким символізмом. У китайській традиції йому приписують п’ять головних людських чеснот: справедливість, чесність, мужність, милосердя та мудрість. Цей мінерал здавна вважається не просто прикрасою, а втіленням високих моральних якостей.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.