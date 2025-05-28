Свято сьогодні, 28 травня: що заборонено робити, у кого День ангела, народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

28 травня за новим стилем православні віряни вшановують пам’ять преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського. Він жив у Греції у VIII столітті та з молодості вирішив присвятити життя служінню Богові.

Микита був відомий своєю добротою, допомагав знедоленим, опікувався вдовами, сиротами та мандрівниками. У 762 році його обрали єпископом Халкидонським, і цю посаду він обіймав майже 50 років.

Під час іконоборчих гонінь за правління імператора Льва Вірменина Микита відкрито виступив на захист святих ікон. За це його було засуджено, жорстоко покарано і заслано. Помер він у вигнанні на початку IX століття. Біля його могили згодом почали відбуватися чудесні зцілення. Точне місце перебування мощей святого сьогодні невідоме.

Що не можна робити 28 травня

У цей день суворо заборонено виконувати будь-яку фізичну роботу - натомість слід зосередитися на духовних справах, молитві та роздумах.

Не можна залишати двері оселі відчиненими, інакше в дім можуть проникнути не лише протяги, а й недобра енергія або злі наміри.

Категорично не рекомендується сваритися, вживати лайливі слова чи підвищувати голос - це порушує гармонію і може накликати на себе біду.

За народними віруваннями, не слід цього дня сварити чи карати дітей, адже мир і добробут можуть назавжди залишити дім.

Незаміжнім дівчатам варто утриматися від прогулянок опівдні, щоб не втратити шанс вийти заміж, а чоловікам не можна працювати на городі чи в полі, бо це загрожує втратою життєвих сил.

28 травня називають у народі "Микита Гусятник" (фото: Pixabay.com)

Народні прикмети і традиції 28 травня

Прикмети, пов’язані з 28 травня, допомагають передбачити погоду та врожай:

Якщо день спокійний і безвітряний - це добрий знак для майбутнього врожаю.

Коли гуси активно чистять пір’я, це віщує тривалі дощі

Поява великої кількості мурах свідчить про наближення теплої та сонячної погоди

Якщо ящірки масово вигріваються на сонці - скоро задощить.

Птахи, що літають низько, також пророкують дощ.

У народному календарі це свято відоме як Микита Гусятник - вважається, що святий Микита захищає гусей і маленьких гусенят. Інша назва - Полудниця, і з нею пов’язано чимало містичних уявлень. За повір’ями, у цей день на полі з’являються духи у вигляді жінок із сковорідками: добрі духи прикривають ними пшеницю від спеки, а злі - спрямовують жар на посіви, щоб їх спалити.

У кого День ангела 28 травня

28 травня День ангела відзначають

Денис

Гнат

Захар

Дмитро

Микола

Микита

Павло

Макар

Людям, які народилися 28 травня, як талісман підходить нефрит - камінь з давньою історією та глибоким символізмом. У китайській традиції йому приписують п’ять головних людських чеснот: справедливість, чесність, мужність, милосердя та мудрість. Цей мінерал здавна вважається не просто прикрасою, а втіленням високих моральних якостей.