Праздник сегодня, 28 мая: что запрещено делать, у кого День ангела, народные приметы

28 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского. До конца года остается 217 дней.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 28 мая и у кого День ангела.
28 мая по новому стилю православные верующие чтят память преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского. Он жил в Греции в VIII веке и с молодости решил посвятить жизнь служению Богу.
Никита был известен своей добротой, помогал обездоленным, занимался вдовами, сиротами и путешественниками. В 762 году его избрали епископом Халкидонским, и эту должность он занимал почти 50 лет.
Во время иконоборческих гонений при правлении императора Льва Армянина Никита открыто выступил в защиту святых икон. За это он был осужден, жестоко наказан и сослан. Умер он в изгнании в начале IX века. Возле его могилы впоследствии начали происходить чудесные исцеления. Точное место пребывания мощей святого сегодня неизвестно.
В этот день строго запрещено выполнять любую физическую работу- вместо этого следует сосредоточиться на духовных делах, молитве и размышлениях.
Нельзя оставлять двери дома открытыми, иначе в дом могут проникнуть не только сквозняки, но и недобрая энергия или злые намерения.
Категорически не рекомендуется ссориться, употреблять бранные слова или повышать голос - это нарушает гармонию и может навлечь на себя беду.
По народным верованиям, не следует в этот день ругать или наказывать детей, ведь мир и благополучие могут навсегда покинуть дом.
Незамужним девушкам стоит воздержаться от прогулок в полдень, чтобы не потерять шанс выйти замуж, а мужчинам нельзя работать на огороде или в поле, потому что это грозит потерей жизненных сил.
Приметы, связанные с 28 мая, помогают предсказать погоду и урожай:
В народном календаре этот праздник известен как Никита Гусятник - считается, что святой Никита защищает гусей и маленьких гусят. Другое название - Полудница, и с ней связано немало мистических представлений. По поверьям, в этот день на поле появляются духи в виде женщин со сковородками: добрые духи прикрывают ими пшеницу от жары, а злые - направляют жар на посевы, чтобы их сжечь.
28 мая День ангела отмечают
Людям, родившимся 28 мая, в качестве талисмана подходит нефрит - камень с древней историей и глубоким символизмом. В китайской традиции ему приписывают пять главных человеческих добродетелей: справедливость, честность, мужество, милосердие и мудрость. Этот минерал издавна считается не просто украшением, а воплощением высоких моральных качеств.
Вас может заинтересовать
При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.