25 травня: яке сьогодні велике свято, що не можна робити та народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

25 травня у церковному календарі відзначають Третє знайдення голови Івана Хрестителя. Згідно з церковними переказами, під час іконоборства у VIII столітті голову Івана Хрестителя було заховано, щоб вберегти від наруги.

На початку IX століття її перенесли до міста Комани, що поблизу сучасного Сухумі. У 842 році святиню доставили до Константинополя. Пізніше, в часи Четвертого хрестового походу, католицький духівник Валлон де Сартон натрапив на лицьову частину голови в одному з імператорських палаців.

Остаточне, третє віднайдення відбулося 850 року, коли святитель Ігнатій, за божественним одкровенням, виявив місце, де була захована святиня. Срібну посудину з чесною головою було урочисто перенесено до столиці Візантії - Царгорода.

Існує чимало версій щодо того, де саме нині зберігається справжня голова Івана Хрестителя. Серед можливих місць - монастир святого Сильвестра в Римі, мечеть Омейядів у Дамаску, святині у Вірменії та на Афоні. Однак найбільш вірогідним місцем перебування реліквії вважають собор Богоматері в Ам’єні, Франція.

Голова Івана Хрестителя у соборі Нотр-Дам в Ам'єні (фото: Вікіпедія)

Що не можна робити 25 травня

У ніч проти 25 травня категорично не рекомендується залишати в раковині брудний посуд - вважається, що це може накликати сварки та неприємності в домі.

Увечері цього дня не слід займатися фінансовими справами: віддавати борги, брати чи давати гроші в борг, адже це може призвести до втрат або нестабільності.

Сон, побачений у ніч на 25 травня, варто залишити при собі - його не можна розповідати іншим, інакше передбачене може не справдитися або обернутися лихом.

У цей день не варто брати до рук ножі, ножиці чи інші гострі предмети, а також прибирати сміття чи проводити велике прибирання - існує повір’я, що разом із пилом можна вимести добробут і щастя.

Також не радять 25 травня йти на цвинтар, гучно веселитися чи організовувати святкування - такі дії можуть накликати сум, образу предків або навіть нещастя.

Народні прикмети і традиції 25 травня

Наші пращури залишили нам багато цікавих спостережень і прикмет, пов’язаних із цим днем:

Якщо зранку на траві лежить рясна роса - варто чекати на щедрий урожай.

Коли горобина рясно вкривається цвітом саме 25 травня - це добрий знак для врожаю зернових культур.

А от пізніше цвітіння горобини свідчило про затяжну осінь і повільне настання холодів.

Також люди вірили, що сон, побачений у ніч на 25 травня, має пророче значення - він здійсниться впродовж пів року.

У кого День ангела 25 травня

25 травня День ангела відзначають

Іван

Вікторія

Олена

Людям, народженим 25 травня, покровительствує камінь змійовик. Його візерунок схожий на зміїну шкіру, що й зумовило назву. Із давніх часів цей мінерал вважали наділеним сильними магічними та цілющими властивостями. Зокрема, йому приписували здатність вбирати в себе негативну енергетику.