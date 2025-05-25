25 мая: какой сегодня большой праздник, что нельзя делать и народные приметы

Что за церковный праздник сегодня

25 мая в церковном календаре отмечают Третье обретение головы Иоанна Крестителя. Согласно церковным преданиям, во время иконоборчества в VIII веке голова Иоанна Крестителя была спрятана, чтобы уберечь от поругания.

В начале IX века ее перенесли в город Команы, что вблизи современного Сухуми. В 842 году святыню доставили в Константинополь. Позже, во времена Четвертого крестового похода, католический духовник Валлон де Сартон наткнулся на лицевую часть головы в одном из императорских дворцов.

Окончательное, третье обретение произошло в 850 году, когда святитель Игнатий, по божественному откровению, обнаружил место, где была спрятана святыня. Серебряный сосуд с честной головой был торжественно перенесен в столицу Византии - Царьград.

Существует немало версий относительно того, где именно сейчас хранится настоящая голова Иоанна Крестителя. Среди возможных мест - монастырь святого Сильвестра в Риме, мечеть Омейядов в Дамаске, святыни в Армении и на Афоне. Однако наиболее вероятным местом пребывания реликвии считают собор Богоматери в Амьене, Франция.

Голова Иоанна Крестителя в соборе Нотр-Дам в Амьене (фото: Википедия)

Что нельзя делать 25 мая

В ночь на 25 мая категорически не рекомендуется оставлять в раковине грязную посуду - считается, что это может навлечь ссоры и неприятности в доме.

Вечером этого дня не следует заниматься финансовыми делами: отдавать долги, брать или давать деньги в долг, ведь это может привести к потерям или нестабильности.

Сон, увиденный в ночь на 25 мая, стоит оставить при себе - его нельзя рассказывать другим, иначе предсказанное может не сбыться или обернуться бедой.

В этот день не стоит брать в руки ножи, ножницы или другие острые предметы, а также убирать мусор или проводить большую уборку - существует поверье, что вместе с пылью можно вымести благосостояние и счастье.

Также не советуют 25 мая идти на кладбище, громко веселиться или организовывать празднования - такие действия могут навлечь печаль, обиду предков или даже несчастье.

Народные приметы и традиции 25 мая

Наши предки оставили нам много интересных наблюдений и примет, связанных с этим днем:

Если утром на траве лежит обильная роса - стоит ждать щедрого урожая.

Когда рябина обильно покрывается цветом именно 25 мая - это хороший знак для урожая зерновых культур.

А вот позднее цветение рябины свидетельствовало о затяжной осени и медленном наступлении холодов.

Также люди верили, что сон, увиденный в ночь на 25 мая, имеет пророческое значение - он сбудется в течение полугода.

У кого День ангела 25 мая

25 мая День ангела отмечают

Иван

Виктория

Елена

Людям, рожденным 25 мая, покровительствует камень змеевик. Его узор похож на змеиную кожу, что и обусловило название. С давних времен этот минерал считали наделенным сильными магическими и целебными свойствами. В частности, ему приписывали способность впитывать в себя негативную энергетику.