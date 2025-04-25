Свято 25 квітня: що не можна робити сьогодні, народні прикмети і традиції

Що за церковне свято сьогодні

Святий апостол і євангеліст Марк, пам’ять якого вшановують 25 квітня, був першим єпископом Александрії та засновником Александрійської Церкви. Народився в Юдеї, у левитській родині, мав єврейське ім’я Йохан (Іван), а римське - Марк.

Він був сподвижником апостолів Петра й Павла, супроводжував їх у місіях і згадується в Діяннях апостолів. За наказом Петра Марк записав своє Євангеліє, яке вважається другим у Новому Заповіті. Його дім у Єрусалимі був місцем зустрічей перших християн, імовірно, саме він був юнаком, який утік із Гефсиманського саду під час арешту Ісуса.

Після мученицької смерті Петра і Павла Марк проповідував у Єгипті й заснував християнське училище в Александрії. Він став першим єпископом цього міста та активно поширював віру в Христового Воскресіння. Язичники переслідували його через проповідницьку діяльність, і зрештою святого ув'язнили.

Апостол загинув у в’язниці, а поховали його в Александрії, де згодом над його могилою збудували храм. У 820 році його мощі були перевезені до Венеції, де їх урочисто помістили в собор святого Марка. Святий шанується всіма християнськими церквами, а в іконографії його символом є лев.

Святий апостол і євангеліст Марк (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 25 квітня

25 квітня існувало повір’я, що не варто бути скупим - щедрість цього дня нібито приваблювала майбутнє багатство. Люди вірили: що більше витрачаєш, то більше отримаєш.

Також намагалися не виливати воду на землю, щоб не прогнівити небо. Вважалося, що якщо знехтувати цим, дощів може не бути, бо природа "подумає", що їй не потрібно поливати землю.

У цей день особливо уникали сварок, скандалів та суперечок. Церква завжди закликає до стриманості, миру та добрих вчинків, а не до гніву чи заздрості.

Народні прикмети застерігають також від пліток - вони нібито здатні зруйнувати порядок у житті. Рекомендували ретельно стежити за словами, щоб не накликати негаразди.

Лінь та жадібність вважалися особливо шкідливими рисами в цей день. Загалом 25 квітня прагнули провести в доброзичливості, щирості та з вдячним серцем.

Народні прикмети і традиції 25 квітня

Якщо день видався сонячним і безхмарним - влітку варто чекати сильної спеки.

Кукування зозулі вважається ознакою того, що заморозки вже не повернуться.

Коли веселка високо над горизонтом - незабаром потеплішає, а якщо низько - погода зіпсується.

Яблуня ще не зацвіла - врожаю яблук не буде;

Теплий і зоряний вечір - гарний хлібний урожай.

У народі святого Марка називали Ключником, бо вірили, що саме він відкриває небо для дощу. Йому молилися, щоб уникнути посухи й забезпечити достаток на полі та в хліві.

У кого День ангела 25 квітня

25 квітня День ангела відзначають:

Марк

Сильвестр

Сергій

Василь

Тим, хто народився 25 квітня, талісманом вважається гранат. Цей коштовний камінь вирізняється глибоким червоним відтінком. З давніх часів його сприймали як символ палких почуттів і любові. Вважається, що гранат допомагає своєму власникові зустріти справжнє кохання.