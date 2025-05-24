UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Свято 24 травня: що сьогодні не можна робити, прикмети дня та іменини

Яке свято сьогодні, 24 травня, за церковним календарем (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

24 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять преподобного Симеона Стовпника. До кінця року залишається 221 день.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 24 травня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

24 травня за новим стилем вшановують пам’ять святого Симеона Стовпника - одного з найвідоміших християнських аскетів. Він народився в IV столітті в Каппадокії (або Сирії, за іншими джерелами) й від юності прагнув духовного життя. 

Симеон обрав шлях усамітнення та молитви, віддалившись від світу й згодом оселившись на спеціально збудованому стовпі, де провів десятки років. Саме через це його прозвали Стовпником - як символ крайньої аскези й відданості Богові. Йому приписують численні зцілення, пророцтва та духовні подвиги, а на місці його смерті пізніше було зведено монастир.

Ікона Симеона Стовпника (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 24 травня

У цей день особливо важливо зберігати спокій і не дозволяти собі негативних емоцій - лаятися, злитися чи ображати інших не варто. 

Вважається, що злі слова й сварки можуть накликати негаразди, тому краще уникати пліток і не бажати нікому зла. 

Заборонено виконувати важку фізичну працю - день має бути спокійним, без зайвих навантажень. 

За народними прикметами, не можна ламати гілки шипшини чи зривати її плоди - це може призвести до втрати коханої людини. 

Також радять не мати справ із грошима: не позичати й не брати в борг, аби не притягнути фінансові труднощі.

Народні прикмети і традиції 24 травня

  • Багато комарів у повітрі - прикмета до сильної посухи в липні.
  • Низько літають птахи - ознака наближення сильного дощу.
  • Яскраве сонце в небі - передвістя врожайного і теплого літа.
  • Безліч птахів у небі - прикмета гарної і стабільної погоди.
  • Вранці немає роси - очікується дощ; багато роси - буде сильний вітер.
  • Шипшина зацвіла або закрила квіти вдень - цвітіння свідчить про завершення холодів, а закриті квіти віщують затяжний дощ.

У кого День ангела 24 травня

24 травня День ангела відзначають

  • Антон
  • Іван 
  • Микита
  • Семен
  • Степан
  • Федір
  • Олена
  • Павлина
  • Антоніна

Людям, які народилися 24 травня, як оберіг підходить змійовик - мінерал із цікавою історією. Цей декоративний камінь відомий у Європі вже понад чотири століття й цінується не лише за свій вигляд, а й за цілющі властивості. З давніх часів вважалося, що він здатен знімати головний біль і допомагає при запальних процесах.

Вас може зацікавити

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія

Читайте РБК-Україна в Google News
День ангелаЦерковний календарПрикметиСвята