Праздник 24 мая: что сегодня нельзя делать, приметы дня и именины

Что за церковный праздник сегодня

24 мая по новому стилю чтят память святого Симеона Столпника - одного из самых известных христианских аскетов. Он родился в IV веке в Каппадокии (или Сирии, по другим источникам) и с юности стремился к духовной жизни.

Симеон избрал путь уединения и молитвы, удалившись от мира и впоследствии поселившись на специально построенном столбе, где провел десятки лет. Именно поэтому его прозвали Столпником - как символ крайней аскезы и преданности Богу. Ему приписывают многочисленные исцеления, пророчества и духовные подвиги, а на месте его смерти позже был возведен монастырь.

Икона Симеона Столпника (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 24 мая

В этот день особенно важно сохранять спокойствие и не позволять себе негативных эмоций - ругаться, злиться или оскорблять других не стоит.

Считается, что злые слова и ссоры могут навлечь неприятности, поэтому лучше избегать сплетен и не желать никому зла.

Запрещено выполнять тяжелый физический труд - день должен быть спокойным, без лишних нагрузок.

По народным приметам, нельзя ломать ветви шиповника или срывать его плоды - это может привести к потере любимого человека.

Также советуют не иметь дел с деньгами: не занимать и не брать в долг, чтобы не привлечь финансовые трудности.

Народные приметы и традиции 24 мая

Много комаров в воздухе - примета к сильной засухе в июле.

Низко летающие птицы - признак приближения сильного дождя.

Яркое солнце в небе - предвестие урожайного и теплого лета.

Множество птиц в небе - примета хорошей и стабильной погоды.

Утром нет росы - ожидается дождь; много росы - будет сильный ветер.

Шиповник зацвел или закрыл цветы днем - цветение свидетельствует о завершении холодов, а закрытые цветы предвещают затяжной дождь.

У кого День ангела 24 мая

24 мая День ангела отмечают

Антон

Иван

Никита

Семен

Степан

Федор

Елена

Павлина

Антонина

Людям, родившимся 24 мая, в качестве оберега подходит змеевик - минерал с интересной историей. Этот декоративный камень известен в Европе уже более четырех веков и ценится не только за свой вид, но и за целебные свойства. С давних времен считалось, что он способен снимать головную боль и помогает при воспалительных процессах.